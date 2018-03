Verteidigung im Notfall

Anzeige

Der Kurs findet in der Turnhalle am Messplatz statt. Die Kursgebühr beträgt einmalig 79 Euro, 49 Euro für Mitglieder des Turnerbundes. Weitere Termine sind auf Anfrage möglich. Weitergehende Informationen und Anmeldungen direkt bei Marco Böhringer unter Telefon 0172/8 47 71 88 oder per E-Mail an mb-selbstverteidigung@gmx.de. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 24.02.2018