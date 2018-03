Anzeige

Das vierzehntägliche Begegnungscafé in der Begegnungsstätte sei nach wie vor beliebter Treffpunkt bei den mittlerweile gut integrierten syrischen Flüchtlingen. Walburga Schäfer vom Netzwerk sei hierbei mit weiteren Helfern die Ansprechpartnerin.

Senioren spielen gerne Bingo

Ganz ohne Seniorenarbeit ist der Ortsverein nicht. So treffen sich vierzehntäglich die Senioren zum Bingospiel. Konzentration und Spaß stehen dabei im Vordergrund. Beim anschließenden Kaffeetrinken hat man immer viel zu erzählen. Die zweite Vorsitzende Lisa Klever habe im vergangenen Jahr einen Grillnachmittag organisiert, wofür ihr Schöner dankte.

„Zwiebelkuchen und neuer Wein waren am Kerwesamstag Anziehungspunkt für viele Besucher und Awo-Topmodels präsentierten auf dem Laufsteg Teile aus der Kleiderstube“, erinnerte die Geschäftsführerin an weitere Aktivitäten. Auch die Beteiligung am Ferienprogramm und vor der Sommerpause das gemeinsame Abschlussessen mit allerlei Leckereien gehörten in den Awo-Kalender und den Jahresbericht.

Eine Einladung vom syrischen Ehepaar Toni und Hannan zeigte die große Gastfreundschaft und die entstandene Verbundenheit mit den Helfern der Awo, lobte Schöner und erinnerte an die vielen syrische Spezialitäten, die für alle ein Genuss gewesen seien. Mit einem vorweihnachtlichen chinesischen Essen klang dann das Jahr harmonisch aus.

Nach dem Kassenbericht von Renate Schöner, der einen leichten Überschuss bei den Finanzen verzeichnete, gaben die Kassenrevisoren Renate Hettwer und Bernd Weber ihren Prüfungsbericht ab. Hier wurde von beiden eine ordentliche und nachvollziehbare Kassenführung bescheinigt.

Unter Punkt Verschiedenes wurde Vorausschau auf die nächsten anstehenden Termine gehalten. Bei einem Imbiss saß die Awo-Familie noch geraume Zeit zusammen. Renate Schöner gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass das ganze Team weiterhin so eine hervorragende Gemeinschaft zum Wohle anderer bleiben möge. rhw

