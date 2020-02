Vielfalt und Qualität „made in Neulußheim“ erleben

Neulußheim.Mit Modenschauen, Musik und einem breiten Spektrum von 44 Ausstellern aus der Gemeinde und der Region präsentiert sich die Gewerbeschau am Samstag, 7., und Sonntag, 8. März, in der Hardthalle. Gewerbevereinsvorsitzende Katja Brömmer hat mit ihrem Team viele Mitglieder motiviert, sich den Besuchern mit ihren Kompetenzen und Spezialitäten vorzustellen. An beiden Tagen ist im Außenbereich neben Betrieben auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort.

Sechs Jahre ist es her, dass die bislang letzte Gewerbeschau in der Hardthalle demonstrierte, welche Qualitäten die Fachbetriebe der Vier-Sterne-Gemeinde zu bieten haben. Höchste Zeit, den Besuchern einmal mehr an den Messeständen vorzuführen, welche Dienstleistungen und Produkte „made in Neulußheim“ sie abrufen können.

Von IT über Deko bis zur Wellness

Von Elektrik und IT spannt sich der Bogen über Dekoration und Mode, Gesundheit und Wellness, Kosmetik und Catering, Floristik und Gartenbau bis hin zu Fotografie und Veranstaltungsorganisation, Frisuren und Schmuck. Kfz und Fahrrad sind ebenso vertreten wie die Bereiche Energie und örtliche Handwerksbetriebe stellen Aktuelles in den Bereichen Fliesen, Dachdecker und Bäckerei vor. Aussteller im Außenbereich decken die Sparten Wasser- oder Haustechnik, Wasserbearbeitung und Wohnmobile ab.

Für Abwechslung und Unterhaltung bei der Gewerbeschau sorgen aber nicht nur die Aussteller. Der Gewerbeverein bietet den Besuchern an beiden Tagen ein Programm an, in der Modenschauen mit unterschiedlichen Akzenten den Schwerpunkt bilden. So geht es um Brautmoden inklusive Styling, um Mode in Verbindung mit Haaren und Schmuck sowie um Kindermoden.

Am Sonntag, 8. März, erhält nicht nur jede Frau anlässlich des Weltfrauentags vom Gewerbeverein eine kleine Überraschung, ein Frühschoppen von 10.30 bis 12.30 Uhr bietet neben Gaumenfreuden auch Livemusik mit Marvin Merkhofer, bekannt durch seinen Auftritt bei der Staffel von „The Voice of Germany“ im vergangenen Jahre.

Die jungen Besucher erwartet eine besondere Aufgabe in der Hardthalle: Sie müssen bei einer Kinder-Rallye Schätz-, Stand- oder Rätselfragen beantworten und haben damit die Chance auf attraktive Preise. Die glücklichen Gewinner werden sonntags um 17 Uhr bekanntgegeben. mm

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.02.2020