Vielschichtigkeit des Lebens kreativ verarbeiten

Neulußheim.Im Kulturtreff Alter Bahnhof wird am Freitag, 15. November, eine Ausstellung mit Werken der in Ladenburg wohnenden Künstlerin Sandra Obel eröffnet. Sie präsentiert ihre Bilder zum ersten Mal in der Vier-Sterne-Gemeinde, Grund genug, sie nach ihren Erwartungen an die Ausstellung und ihre Kunst zu befragen.

Frau Obel, was inspiriert Sie, woher nehmen Sie Ihre Ideen?

Sandra Obel: Immer wieder die Natur. Erlebnisse und Eindrücke, die verarbeitet werden wollen. Ich bin gerne draußen, nehme die Umgebung und Menschen auf. Oftmals gibt es dabei schon Bildideen, die ich dann im Atelier umsetze.

Wie entstehen Ihre Werke? Spontan oder tasten Sie sich an Ihre Ideen heran?

Obel: Bildideen verarbeite ich oft in Serien. Die Bilder entstehen parallel und entwickeln dann an einem bestimmten Punkt ihr Eigenleben. Ich arbeite mit vielen Schichten und Überlagerungen, mit Acrylfarben und Kohle, Collagen und Gesteinsmehlen.

Ich lege opake Farbflächen an, überdecke diese zum Teil wieder. Grafische Aspekte wie Linien sind sehr wichtig in meinen Kompositionen und geben dem Thema Halt und Lebendigkeit.

Was treibt Sie an? Welche Motivation verbinden Sie mit dem Malen, der künstlerischen Tätigkeit?

Obel: Die Vielschichtigkeit des Lebens und mein Drang, mich kreativ auszudrücken. Meine Gedanken und Gefühle daraus lassen ungegenständliche und abstrakte Werke entstehen. Ich kann meinen persönlichen Wahrnehmungsraum öffnen und mich auf eine kreative Art und Weise mitteilen. Was möchten Sie mit Ihrer Kunst bewirken? Obel: Farbe ist Emotion. Ich möchte etwas im Betrachter auslösen. Ich sehe meine Kunst als Resonanzkörper, die Bilder als Meditationsfläche.

Der Betrachter verweilt, entdeckt und wird mit seinen eigenen Erfahrungen und Standpunkten konfrontiert. Ich möchte zeigen, dass Gedanken, Gefühle und Erwartungen niemals isoliert sind.

Wie begann Ihre malerische Karriere?

Obel: Mit dem Wunsch, mich kreativ auszudrücken. Ich habe einen Weg gesucht und festgestellt, dass mir das mit der Malerei sehr gut gelingt. Seitdem habe ich an vielen Themenworkshops teilgenommen und in Wiesbaden Freie Malerei studiert.

Wo kann man Ihre Arbeiten sehen?

Obel: Meine erste Ausstellung hatte ich 2007 in Bern. Seitdem stelle ich drei- bis fünfmal im Jahr an unterschiedlichen Orten aus. Auf meiner Internetseite kann man einen guten Einblick erhalten und sich schon mal Appetit holen. Ich zeige bei der Ausstellung viele neue Werke, die noch nicht auf der Webseite zu sehen sind. wt

