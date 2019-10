Vier Ziele im Wappen des neuen Vereins

In der Gemeinde gibt es einen neuen Verein: „WMP19“. Wobei die drei Buchstaben und zwei Ziffern schon für das Hauptanliegen des Vereins stehen – er nennt sich schlicht „Weihnachtsmarktprojekt 2019“ und hat damit sein Programm zum Namen gemacht. In diesem Jahr will man erstmals am Weihnachtsmarkt der Gemeinde teilnehmen.

Wenn man sich das Wappen des Vereins genauer betrachtet, fallen weitere Ziele auf. So will sich der Verein künftig an einem regionalen Faschingsumzug beteiligen, dafür steht die Fasnachtsmaske. Der Verein ist gemeinnützig und für ein friedliches Miteinander – dafür steht das Herz. Und die Blume symbolisiert geplante Aktionen zum Wohl des Klimas. Das vierte Symbol, der Stern, steht für den Weihnachtsmarkt. Weitere Informationen gibt es unter www.wmp19.de. aw

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 30.10.2019