Virtuelle Probe

Neulußheim.Nach neun Wochen Zwangspause konnten sich die Sängerinnen des Frauenchors endlich wiedersehen. Women‘s Voice ging Ende Mai online. Die zweite Vorsitzende Daniela Hertenstein hatte sich um die technische Basis für alle gekümmert, Programme getestet und am Schluss die entsprechende Software für jede Sängerin eingerichtet.

Das war ein hartes Stück Arbeit, aber es hat sich gelohnt,heißt es in einer Mitteilung des Chores. Die finale Version sei zunächst vom Vorstand für erste virtuelle Sitzungen genutzt worden, um dann mit allen Frauen online zu gehen. Jetzt werde es am PC, Tablet oder Smartphone erfolgreich benutzt.

Bei den ersten beiden Proben sei sehr schnell klar geworden, dass das Singen als Chor nicht so funktioniert, wie sich das die Sängerinnen gewünscht hatten. Aber sie haben einen anderen Weg gefunden, wie sie zurück zum Gesang, den Proben und der Gemeinschaft kommen können. Dirigent Bernd Schmitt-eckert spiele jetzt die Lieder für jede Stimme einzeln ein und stelle sie auf der Plattform zum Üben zur Verfügung. In den wöchentlichen Treffen würden dann theoretische Inhalte vermittelt (was sonst oft zu kurz gekommen sei), einzelne Takte angespielt und jede könne ihre Fragen dazu loswerden. Gesungen werde allerdings zu Hause allein, ohne die anderen.

Um auch ein besseres Gefühl für Dynamik und Rhythmus der Lieder zu bekommen, singe Vizedirigentin Regina Martens die einzelnen Stimmen noch ein. „Dann können die Sängerinnen praktisch rund um die Uhr fleißig üben“, heißt es weiter. Sie seien alle gespannt, wie es sich dann bei der ersten „echten“ Probe anhört, wenn sich alles zusammenfügt. Das werde allerdings nicht vor September sein. zg/dh

