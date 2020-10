Virtuelle Sitzung mit Andre Baumann

Neulußheim.Der Ortsverband der Grünen lädt zu einer öffentlichen Fraktionssitzung am Montag, 2. November, 20 Uhr, ein. Wegen der Corona-Situation findet das Treffen online statt.

Es werden die Themen der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 5. November, besprochen. Diese betreffen die Parksituation am Messplatz, die verschiedenen Varianten des Straßenausbaus des Baugebiets Zeppelinstraße-West und die Änderung der Fibernet-Verbandssatzung.

An der Sitzung wird der Landtagskandidat der Grünen, Dr. Andre Baumann, teilnehmen. Er wird über grüne Wirtschaftspolitik referieren. Baumann war Staatssekretär des baden-württembergischen Umweltministeriums, bevor er im Februar 2020 zum Bevollmächtigten des Landes beim Bund berufen wurde. Er ist somit Statthalter von Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Berlin.

„Wir werden die ökologischen Ziele, die wir erreichen müssen, nur erreichen, wenn dies auch ökonomisch sinnvoll ist“, so Baumann; „Eine nachhaltige Wirtschaftspolitik ist Voraussetzung, dass wir in Baden-Württemberg auch morgen in Wohlstand leben können.“

Wer an der Sitzung teilnehmen möchte, sollte eine Mail an markushartmann72@gmail.com schicken. Die Einwahldaten werden Interessenten am Montag gemailt. zg

