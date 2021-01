Virtueller Rundgang durch den Landtag

Neulußheim.Zu einem virtuellen Rundgang im Landtag lädt der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born nicht nur SPD-Mitglieder ein, sondern alle Interessierten, die so mit ein wenig Vorstellungskraft Gast im Stuttgarter Landtag sein können.

Der Besucherdienst des Landtags hat ein neues virtuelles Programm entwickelt, bei dem man zunächst durch die Räume spaziert und Wissenswertes rund um die Arbeit des Landtags erfährt. Im Anschluss findet ein Gespräch mit Born statt.

Die Teilnahme ist einfach: Interessierte rufen in Daniel Borns Wahlkreisbüro an, Telefon 06205/3 83 24, oder schicken eine E-Mail an die Adresse termine@daniel-born.de.

Der nächste Termin findet am Montag, 1. Februar, statt, einen Monat später, am Mittwoch, 3. März, gibt es erneut die Möglichkeit der Teilnahme. Der virtuelle Spaziergang findet dann jeweils von 14 bis 16 Uhr statt. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.01.2021