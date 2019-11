Vitamine für einen produktiven Schulalltag

Neulußheim.Das Schulapfelprojekt, initiiert von den beiden SPD-Mitgliedern Dagmar Engelhardt und Renate Hettwer, ist ein echter Erfolg geworden – daran hatte man im Frühjahr 2013, als das Projekt ins Leben gerufen wurde, noch nicht gedacht.

Dank des Schulapfelprojekts werden die Schüler der Lußhardtschule wöchentlich mit gesundem Obst versorgt. Was liegt da näher, als Obst, das direkt vom Erzeuger kommt? Aus diesem Grund arbeitet die Schule mit dem Neulußheimer Apfelhof Hoffmann zusammen. Er hat bereits, wie Privatpersonen, Gemeinderäte, Vereine und Geschäftsleute, mit einer Spende zum großen Erfolg beigetragen.

Regionales Obst, kurze Wege und gesunde Kinder – darauf legt das Projekt wert. In Äpfeln stecken viele Vitamine, über 30 Mineralstoffe, Kalium und Eisen. Aufgrund der vielen verschiedenen Fruchtsäuren gilt der Apfel auch als die „Zahnbürste der Natur“. Ein Apfel vor dem Schlafengehen verhindert Schlafstörungen, ein Apfel am Morgen hilft beim Wachwerden.

Aufgeweckt und fit

So können die Jungen und Mädchen aufgeweckt und fit ihren Schulalltag bewältigen. Dazu trägt das Schulapfelprojekt bei. Vor Ort soziale Projekte zu unterstützen, ist schon seit Jahren das Ziel der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und auch des Sozialverbandes VdK, die beide das Projekt unterstützen. Die Awo ist bekannt für ihre Kleiderstube, das Begegnungscafé und das Bingospiel.

Mit den Einnahmen der Kleiderstube unterstützt das Awo-Team um Renate Schöner unter anderem jedes Jahr das Schulapfelprojekt. Der VdK erfreut durch Ausflüge, seinen Seniorennachmittag in der Grillhütte und seiner großen Winterfeier, aus deren Erlös auch dieses Mal die Spende hervorging.

Die Initiatorinnen Dagmar Engelhardt und Renate Hettwer vom SPD-Ortsverein freuten sich bei der Spendenübergabe, dass durch die beiden Sponsoren, die Awo mit Renate Schöner und Karin Horchheimer und der VdK, vertreten durch Ursel und Erich Brenzinger, der wöchentliche Einkauf von leckeren Äpfeln wieder für ein paar Monate gesichert sei.

Spenden sind willkommen

Wer auch dazu beitragen möchte, dass die Schüler mit Äpfeln versorgt werden, kann gerne eine Spende über die Gemeinde Neulußheim an das Projekt übergeben oder sich direkt an die Initiatorinnen wenden. Bei der Übergabe in der Lußhardtschule mit den Schülern der Klasse 1a und ihrer Klassenlehrerin Steffi Friedrich dankte Schulleiterin Christiane Harz allen, die am Projekt mitwirken, für das gesunde Obst. Die Kinder freuten sich außerdem über einen knackigen, roten Apfel aus dem mitgebrachten Apfelkorb für die nächste Hofpause. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.11.2019