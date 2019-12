Von Herrscheklas bis Bethmännchen

Der Nikolaus überrascht die Bewohner mit einem süßen Gruß. © Kybuz

Neulußheim.Die Frauen der ehrenamtlichen Seniorenhilfe veranstalteten eine schöne Nikolausfeier, zur der Juliane Müller die Bewohner und Gäste des Hauses Edelberg begrüßte. Mit den gemeinsam gesungenen Liedern „Oh Tannenbaum“ und „Alle Jahre wieder“ stimmten sich alle auf die Adventszeit ein.

Mit einer weihnachtlichen Reise durch Deutschland begann Juliane Müller Geschichten über regionaltypische Bräuche in verschiedenen Bundesländer vorzutragen. Im Bundesland Thüringen zum Beispiel ist der Nikolaus der Herrscheklas und trägt einen weiten Kapuzenmantel mit Pelzbesatz begleitet von Knecht Ruprecht. In den Häusern stellen die Menschen eine aus Stroh gebundene Adventskrone, geschmückt mit Backwerk, Nüssen und Äpfeln auf. Christbaumkugeln und Zapfen aus den Glasbläserwerkstätten in Lauscha zieren diese Adventskrone.

Die Weihnachtsmännchen im Saarland sind lustige Kerle, die aus Hefeteig gebacken werden, verziert mit Rosinen für Augen und Mund sowie einer kleinen Pfeife. Sie werden dort von Knecht Ruprecht an die braven Kinder verteilt. Seit mehr als 35 Jahren hat der heilige Nikolaus sein Postamt im Saarland. Er beantwortet die Briefe der Kinder. Außerdem gibt es im Weihnachtswirtshaus eine kleine Kinderwerkstatt. In Hessen gibt es die Bethmännchen, Brenten und Quetschenmännchen. Bethmännchen und Brenten sind feines Weihnachtsgebäck. Quetschenmännchen sind Figuren, die aus getrockneten Zwetschgen und Pflaumen hergestellt werden.

Mittlerweile hatte sich der Nikolaus persönlich angemeldet. Unter den Klängen des Liedes „Oh du fröhliche“ teilte er an alle Bewohner Schoko-Nikoläuse aus. Olga Reich unterstütze die Liedvorträge auf ihrer Gitarre und am Klavier. Dazwischen trug Brigitte Hambsch ein Gedicht aus dem Buch „Knecht Ruprecht“ von Gustav Sichelschmidt vor. Mit „sinnvollen Ergänzungen zur Weihnachtszeit“ motivierte Jutta Singer die Senioren, einzelne Sätze zu vervollständigen. Mit kleinen Geschenken bedanke sich Juliane Müller beim „Nikolaus“ und bei Olga Reich für ihre Unterstützung. rky

