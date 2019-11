Wanderpokal für Pamela Benbiga

Neulußheim.Verdiente Mitglieder und die besten Angler der Saison wurden beim Familienabend des Angelsportvereins Frühauf im Fischerheim am Eichelgartensee geehrt. Nach der Begrüßung der Gäste durch den Vorsitzenden Rainer Pepperkok, stärkten sich alle am Essensbuffet. Es folgten die Ehrungen. Norbert Gottfried wurde für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt und erhielt die silberne Vereinsnadel. Die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit erhielt Helmut Heiser. Für seinen besonderen Einsatz bei der Pflege und Hege der Vereinsgewässer erhielt Rolf Simianer ein Präsent.

Danach folgte die Ehrung der besten Angler durch die Abteilungsleiter. Bei den Senioren hatte Herbert Jeckel nach einer Saison mit viel „Petri Heil“ die Nase vorn. Zweiter wurde Helmut Heiser. Den dritten Platz belegte Jürgen Langlotz. Beim Höhepunkt des Abends, der Ehrung der Vereinsmeister, überreichte Pepperkok den Wanderpokal an Pamela Benbiga. Sie hatte bereits in ihrer ersten Saison das meiste Anglerglück. Zweiter wurde Werner Ballreich, dicht gefolgt von Christian Ballreich. Hans-Peter Handlos konnte den Pokal für den besten Top-Ten-Angler und eine Weihnachtsgans entgegennehmen. Ppk

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.11.2019