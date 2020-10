Was die Oma noch wusste

Was fällt einem zum Begriff „Vorratshaltung“ ein? Richtig: Corona, Lockdown – kein Toilettenpapier, kein Mehl, keine Hefe. Erinnere ich mich an meine Kindheit, hat meine Mutter uns Geschwistern im Herbst immer gesagt: „Seht, auch die Eichhörnchen sorgen für den Winter vor und sammeln die Nüsse von unserem Baum.“ Und sie weckte ein, was der Garten hergab und Birnen wurden im Keller gelagert.

Auch die Bundesregierung macht ab und zu darauf aufmerksam, Vorräte für alle Fälle einzulagern. Und wer hat dabei an einen Lockdown gedacht? Eher an eine Störung im Kernkraftwerk Philippsburg oder einer Naturkatastrophe.

Und ich als brave Bürgerin, die die Worte von Oma im Ohr hatte, die den Weltkrieg hautnah miterlebte und von Tauschgeschäften erzählte, folgte den Empfehlungen und bestückte Jahr für Jahr mein Kellerregal. Mein Mann sagte oft, wie viele Gläser Erdbeermarmelade und Gurken und Dosen mit Cornedbeef willst du denn noch kaufen?

Dann kam Corona. Toilettenpapier und Küchentücher hatte ich nicht eingelagert. So ein Pech. Beim Einkauf im Supermarkt war auf einmal Trockenhefe gefragt. Ich griff nach einem der letzten Päckchen und fragte mich, was mich da geritten hatte – mit Hefe konnte ich noch nie umgehen.

Ausgezahlt hat es sich trotzdem, in meiner Whats-App-Gruppe wurde getauscht. Wenn Oma wüsste, wie tauschen heute geht.

Was meine eigene Vorratshaltung im Keller angeht, muss ich sagen, es ist richtig, sich für eine bestimmte Zeit mit den Dingen zu bevorraten, die man wirklich braucht. Und da weiß jeder selber, was einzulagern ist. Hamstern ist sicher nicht sozial und auch nicht nötig. Die Regale in den Märkten sind übervoll. Obwohl, Toilettenpapier? Ach, lassen wir das . . .

Und wenn man dann im Keller im hintersten Eck Dosen mit Cornedbeef und Gläser mit Gurken mit Ablaufdatum 2009 findet, zeigt mir das, dass ich meine Vorräte öfters auswechseln sollte. Übrigens, gestern gab es bei mir Labskaus. Mit dem Rindfleisch aus der Cornedbeefdose von 2009. Mit Spiegelei, roter Beete und Gurken. Lecker!

