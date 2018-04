Anzeige

Bei der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) unterscheidet man die trockene und die feuchte Form. Bei der trockenen AMD kommt es zu einem meist langsamen Verlust der Sinneszellen in der zentralen Netzhaut, die für das scharfe Sehen zuständig ist. Eine wirkungsvolle Therapie bietet sich hier nicht an. Bei der feuchten AMD kommt es zu einer raschen Verschlechterung der Sehfähigkeit bis zum Verlust der Lesefähigkeit. Seit einigen Jahren kann diese Erkrankung durch Eingabe spezieller Medikamente in das Auge gestoppt werden. Für eine wirkungsvolle Therapie in die frühzeitige Erkennung der Erkrankung entscheidend.

Der grüne Star führt zu einer schleichenden Einschränkung des Gesichtsfeldes, die von den meisten Betroffenen gar nicht bemerkt wird. Da das Fortschreiten der Erkrankung durch Senkung des Augeninnendrucks (durch Augentropfen, Laserbehandlung oder Operation) in den meisten Fällen gestoppt werden kann, ist auch hier die frühzeitige Erkennung der Erkrankung besonders wichtig. Hierzu ist eine regelmäßige Vorsorgeuntersuchung sinnvoll und empfehlenswert.

Die Referenten erklären die wesentlichen Augenerkrankungen des höheren Lebensalters und die verfügbaren Therapiemöglichkeiten. In Anschluss an den Vortrag können den Referenten Fragen gestellt werden.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 26. April, 19 bis 21 Uhr, im Alten Bahnhof, Bahnhofstraße, statt. Der Eintritt ist frei. Referenten sind Dr. med. Udo Sassenroth und Kollegen, Fachärzte für Augenheilkunde, Augenzentrum Rhein-Neckar. zg

