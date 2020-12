Weihnachten fällt nicht aus

Neulußheim.Für die Präsenzgottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde an Heiligabend, an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester kann man sich ab Montag, 7. Dezember, anmelden.

An Heiligabend sind zwei Gottesdienste am Alten Bahnhof (Bahnhofstraße) unter freiem Himmel geplant. Um 15.30 Uhr führen die Schulkinder der vierten Klassenstufe ihr Krippenspiel auf.

Um 17 Uhr gibt es ein Krippenspiel der Gegenwart mit Mütze, Zoomie (Marie und Lena Hammer) und ihrer Oma (Charlotte Johansen). Die musikalische Gestaltung übernimmt der Musikverein. Zu den Veranstaltungen unter freiem Himmel sind laut Kirchengemeinde jeweils 200 Besucher zugelassen.

Krippenspiel im Internet

Um 23 Uhr beginnt an Heiligabend in der evangelischen Kirche die Christmette. Für den musikalischen Rahmen sind der Kirchenchor, der mit einer Abordnung vertreten sein wird, Steffi Friedrich(Cello) und Gerhard Müller (Orgel) verantwortlich. 40 Haushalte sind zugelassen. Als digitales Angebot ist auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde das Krippenspiel der Konfirmanden zu sehen. Das gilt auch für den geschmückten Weihnachtsbaum, der in der Kirche steht.

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird auf dem Youtube-Kanal ein digitaler Weihnachtsgottesdienst für Neu- und Altlußheim ausgestrahlt. Der Gottesdienst ist ab 10 Uhr verfügbar. Am zweiten Weihnachtsfeiertag(10 Uhr) gibt es in der Kirche in Neulußheim einen Präsenzgottesdienst mit Pfarrer i. R. Hartmut Rapp. Einen Tag darauf feiert Pfarrerin Katharina Garben um 10 Uhr einen Gottesdienst mit Corona-konformem Abendmahl.

Eine Präsenzveranstaltung gibt es auch an Silvester. Der Gottesdienst ab 18.30 Uhr wird musikalisch begleitet von Charlotte Johansen (Gesang) und Alexander Levental (Orgel).

Interessenten können sich für die Präsenzveranstaltungen von Montag bis Freitag, 7. bis 18. Dezember, im evangelischen Pfarramt, Telefon 06205/3 11 30, E-Mail neulussheim@kbz.ekiba.de, anmelden.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.12.2020