Weihnachtliche Weisen erklingen

Neulußheim.Der AGV Belcanto lädt zu seinem Adventskonzert „Christmas in your Eyes“ am Sonntag, 23. Dezember, in die evangelische Kirche ein. Hockenheims moderner Chor verspricht den Gästen einen Abend zum Entspannen und Einstimmen auf Weihnachten.

Der musikalische Leiter Özer Dogan stellte dafür ein abwechslungsreiches Programm aus modernen Weihnachtsliedern und bekannten Melodien von Michael Jackson bis Bette Midler zusammen. Gesamtchor, Kleinchöre und vereinseigene Solistinnen wie Romina Afflerbach und Anne Geser werden sich dabei abwechseln.

Begleitet wird der AGV wieder von seiner Band aus Profimusikern. Der Eintritt ist frei, Spenden am Ende des Konzertes sind willkommen. Konzertbeginn ist um 17.30 Uhr, der Einlass ist um 17 Uhr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.12.2018