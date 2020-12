Weihnachtsfeier findet nur online statt – trotzdem haben alle Spaß

Neulußheim.Seit mehr als 18 Jahren treffen sich die Sängerinnen von „Women’s Voice“ dienstags, um gemeinsam ihrem Hobby nachzugehen – dem Chorsingen. Bis März galt diese Freizeitbeschäftigung als besonders gesund – plötzlich aber ist es gefährlich. Corona-bedingt musste der Chor seine Probentätigkeit im März aufgeben.

Doch Glück im Unglück, bereits im Juli stellte die Gemeinde die Grillhütte für Proben zur Verfügung. Unter strengen Hygieneauflagen und mit viel Abstand zueinander durfte im Freien geübt werden. Nun konnte sich eine Kleingruppe wieder zum gemeinsamen Singen treffen, um für eine Outdoor-Hochzeit im August zu proben und dort auch aufzutreten. Neben dem Geburtstagsempfang des Neulußheimer Bürgermeisters der einzige Auftritt im ganzen Jahr. Das erste große Konzert mit dem neuen Dirigenten Bernd Schmitteckert musste ebenso abgesagt werden wie die Reise zur Partnergemeinde Dresden-Langebrück. Dort sollte die 30-jährige Partnerschaft zusammen mit dem 75-jährigen Jubiläum des Nicodéchors gefeiert werden. Diese Begegnung soll nun im neuen Jahr nachgeholt werden. Ein großes Glück nennt die Vorsitzende Heike Ullrich die Tatsache, dass bereits Ende August der gesamte Chor in und vor der Neulußheimer Grillhütte singen konnte. Die Sängerinnen, in zwei Gruppen aufgeteilt, übten in Etappen, bis Ende Oktober das vorläufige Aus kam.

Üben zu Hause

Da stellte sich dem Vorstand die Frage: Was macht ein Chor wenn er nicht mehr singen kann? Wie pflegt er die Gemeinschaft? Diesem Problem widmete sich die engagierte zweite Vorsitzende Daniela Hertenstein. Dank ihres Einsatzes kann sich die Gruppe nun wöchentlich virtuell treffen. Singen ist da zwar nicht möglich, aber die Pflege der Gemeinschaft schon. „Musikalisch geht es auch weiter“, erklärt die Vizedirigentin Regina Martens, „unser Chorleiter hat zusammen mit einzelnen Sängerinnen viele unserer schönen Lieder stimmweise eingespielt und eingesungen. Diese Vorlagen nutzen wir nun zum Üben zu Hause. Quasi eine Einzelprobe.“

Die Sängerinnen sind jedenfalls begeistert. Schließlich wollen sie vorbereitet sein, wenn im Frühjahr – und darauf vertrauen sie ganz fest – endlich wieder gemeinsame Proben stattfinden. Bis dahin liegt dem Vorstand die Gesundheit der Sängerinnen sehr am Herzen.

Deshalb wurde den Aktiven und den Ehrenmitgliedern des Vereins ein besonderes Geschenk in der Adventszeit gemacht: selbst genähte Mund-Nase-Masken. Die Krönung fürs Jahresende war außerdem die erste Online-Weihnachtsfeier, zu der sich alle ordentlich schick gemacht hatten, um gemeinsam mit Dirigent Bernd Schmitteckert bei Spielen und Lieblingsgetränken virtuell viel Spaß zu haben. Ein schöner Abschluss für ein ganz besonderes Chorjahr. hu/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.12.2020