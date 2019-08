Weinfest auf dem Messplatz

Neulußheim.Das Weinfest des Musikvereins „Harmonie“ ist ein beliebter und traditioneller Termin im regionalen Festkalender. Am Sonntag, 8. September, 11 Uhr, laden die Musiker erneut auf den Messplatz und in die dortige alte Turnhalle ein. Für die Gäste werden in diesem Jahr die Musikvereine Rußheim und Sandhausen sowie die Stadtkapelle Hockenheim aufspielen.

Kinder und Erwachsene können im Rahmenprogramm historische Schlepper und Landmaschinen in der von Wilfried Hagmann begründeten Ausstellung bestaunen. Und natürlich werden die Besucher auch wieder mit den bekannten Pfälzer Spezialitäten und anderen Gaumenfreuden verwöhnt.

Der Musikverein bittet Anwohner und Gäste, für die Vorbereitungen und das Fest am Wochenende vom 7. und 8. September auf dem Messplatz keine Fahrzeuge abzustellen und schon geparkte Fahrzeuge oder Anhänger umzuparken. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.08.2019