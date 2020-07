Weinfest – ein Opfer der Corona-Krise

Neulußheim.Von den vielen Einschränkungen, die die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie mit sich bringen, ist auch die Musik betroffen. Für das Blasorchester des Musikvereins „Harmonie“ bedeutet das: alle Proben und Auftritte seit der Verschärfung der Maßnahmen im März mussten abgesagt werden. Ans Musizieren in einem geschlossenen Raum wie dem in der Hardt-Halle ist für die Kapelle im Moment nicht zu denken – Gesundheit und Abstandsregeln gehen vor, teilt der Verein mit.

Doch nicht nur das Proben vermissen die Musiker seit mehreren Monaten: Nun ist klar, dass das traditionelle Weinfest auf dem alten Messplatz dieses Jahr ausfallen wird. Zu umfangreich sind die Maßnahmen, die für den Gesundheitsschutz notwendig wären, von Zugangsbeschränkungen wegen Höchstbesucherzahlen über die Registrierung der Gäste bis zur Sicherung ausreichender Abstände. Schweren Herzens entschlossen sich die Musiker daher zur Absage und hoffen auf eine Fortsetzung der Tradition im kommenden Jahr, wie der Verein schreibt.

Hoffnung auf Konzert im Advent

Umso schöner wäre es daher, wenn das nächste musikalische Ereignis stattfinden könnte: das Konzert in der evangelischen Kirche am ersten Advent, Sonntag, 29. November. Auch hier steht noch ein Fragezeichen an den Plänen, denn die Lage bis dahin sei unvorhersehbar. Doch solange es realistisch möglich scheint, zeigt sich der Verein optimistisch.

Wie soll sich das Orchester aber darauf vorbereiten in der augenblicklichen Lage? Zusammen mit dem maßgeblichen Ordnungsamt hat der Verein nun eine Lösung gefunden: Die Kapelle wird bis zum Ende der Sommerferien auf einem Platz im Freien neben der Hardthalle proben. Dort können der Zugang kontrolliert und ausreichende Abstände eingehalten werden. „Die Freude ist groß, denn mit dieser offiziell genehmigten Alternative kann der Probenbetrieb bis nach Ende der Sommerferien laufen“, freut sich der Musikverein über diese Möglichkeit.

Während sich die Musikerinnen und Musiker also demnächst wieder vorsichtig ihrer Kunst widmen können, hat der Vereinsvorstand noch einige Rechenaufgaben vor sich: Denn mit dem abgesagten Weinfest fällt nicht nur ein stimmungsvolles Ereignis weg, sondern auch eine wichtige Einnahmequelle für den Verein. Für einen etwas höheren Pegel in der Kasse sorgt da hoffentlich die Papiersammelaktion, die der Musikverein in diesem Oktober durchführen wird – unter besonderen Sicherheitsbedingungen, denn auch hier geht Gesundheit vor. zg/cz

