„Weißt du noch?“ schallt es fröhlich durch den Saal

Neulussheim.Anlässlich ihres 70. Geburtstages trafen sich die Schüler des Jahrgangs 1948/49 zu einem Treffen im „La Fontana di Capri“. Bereits am Vormittag legte eine Abordnung zum Gedenken an die verstorbenen Klassenkameraden auf dem Friedhof in Neulußheim ein Blumengesteck nieder.

Am Abend wurde die Feier mit einem Sektempfang im Restaurant „La Fontana di Capri“ eröffnet. Heinz Lörch erinnerte in seiner Begrüßung an die vergangenen Jahre, seit man 1955 gemeinsam die erste Schulklasse in Neulussheim besuchte und an die vielen Jahre, die seitdem verflossen sind.

Nach einem gemeinsamen Essen wurde viel gelacht und erzählt, so dass die Stunden wie im Flug vergingen. Bis spät in die Nacht hinein wurden Erinnerungen an die schönen, aber auch an so manch weniger erfreuliche Ereignisse der Schulzeit ausgetauscht und immer wieder war zu hören „Weißt du noch“. / zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 06.11.2018