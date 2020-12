Weiterbildung fördern, statt sie zu erschweren

Neulußheim.Zum Thema „Gute Arbeit geht“ hatte die Neulußheimer SPD eingeladen und freute sich, dafür den Vorsitzenden des Arbeitskreises Wirtschaft-Wohnen-Arbeit und Schwetzinger Wahlkreisabgeordneten, Daniel Born, zu begrüßen, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten.

Für Daniel Born ist es ein wichtiges Signal, dass die SPD das Thema Arbeit als Erstes in ihrem Wahlprogramm aufführt. „Die hohe Qualität und Innovationskraft der Arbeit ist zentral für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes. Die nächsten Jahre müssen wir nutzen, um den Wandel in Wirtschaft und Mobilität sowie das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels mit der Stärke der Arbeit in Baden-Württemberg zu verbinden. Nur wenn wir soziale Haltung, ökologische Verantwortung und ökonomische Vernunft zusammenbringen, werden wir die 2020er-Jahre gewinnen“, erklärt der SPD-Politiker seinen Einsatz.

Einsatz für Beschäftigten-Rechte

Schon in seinem ersten Impuls setzte Born dabei klare Akzente: Sein großer Einsatz für die Rechte der Arbeitnehmer im Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit habe die zurückliegenden fünf Jahre geprägt. Viel sei dabei erreicht worden und er sei fest entschlossen, Begonnenes weiterzuverfolgen und sich für weitere Verbesserungen einzusetzen. So sei beispielsweise die Verteidigung des Bildungszeitgesetzes ein großer Erfolg, erklärte Born.

„Die Wirtschaftsministerin hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie Fortbildungen von Arbeitnehmern für zu teuer und der Wirtschaft nicht förderlich hält. Das ist nicht nur wenig arbeitnehmerfreundlich, sondern auch wirtschaftspolitisch kurzsichtig“, beschreibt Born die seiner Ansicht nach unnötig ideologische Haltung der Landesregierung in diesem Punkt.

„Dass gleichzeitig immer wieder von Bürokratieabbau die Rede ist, dann aber immer wieder neue Regelungen gesucht werden, die die Fortbildungsmöglichkeiten der Arbeitnehmer im Land einschränken sollen, zeigt, wie unsinnig der Kurs des Wirtschaftsministeriums hier ist“´, kritisiert Born.

Er verweist auch auf die Erfahrungen in dieser Legislaturperiode. In einem großen Bündnis von den Landfrauen über die Gewerkschaften bis zu den Vereinen und den Feuerwehren habe es die SPD geschafft, den „Frontalangriff von Grün-Schwarz auf die Bildungszeit“ zu stoppen. Daniel Born fasst zusammen: „Es ist reichlich absurd, wenn Grüne und CDU sonntags das Ehrenamt loben und montags ihre Regierung Gesetze einbringt, die die Qualifizierung fürs Ehrenamt torpediert. Dass wir da in einem breiten Bündnis gegengehalten haben, war wichtig für das Land.“

In Bildungsoffensive durchstarten

Für Born ist klar, dass Baden-Württemberg in einer konzertierten Aktion mit einer Qualifizierungs- und Bildungsoffensive durchstarten muss. „Die Arbeit von morgen soll in unserem Land und unserer Region zuhause sein. Dazu brauchen wir einen Weiterbildungsfonds, ein Initiativrecht der Betriebsräte für Qualifizierung, familiengerechte Weiterbildung auch in Teilzeitmodellen, eine Stärkung der Bildungszeit und eine Ausbildungsgarantie“, fordert Born.

Ähnlich verhalte es sich mit dem zweiten Schwerpunkt des arbeitsmarktpolitischen Austauschs. Das sogenannte Tariftreuegesetz, eigentlich Landestariftreue und Mindestlohngesetz (LTMG), sorge dafür, dass potenzielle Auftragnehmer sich im Rahmen öffentlicher Aufträge verpflichten müssen, ihren Angestellten Mindestlöhne zu zahlen und sich an Tarifregelungen zu halten.

Damit könnten lokale Anbieter sich besser im Wettbewerb behaupten, da so Konkurrenten daran gehindert werden, günstigere Angebote abgeben zu können, indem sie Angestellte schlechter bezahlen.

Was ein großer Gewinn für die Angestellten, aber auch die hiesigen Klein- und Mittelständler sei, werde dennoch immer wieder vonseiten des CDU-geführten Wirtschaftsministeriums kritisch beäugt. Dazu sagt Born: „Die kritische Haltung der Wirtschaftsministerin und ihrer Partei zum Tariftreuegesetz dürfte auch dadurch begründet sein, dass das Gesetz nicht die Idee der jetzigen Landesregierung war. Anders lässt sich kaum erklären, wieso wir im Ausschuss das Gesetz wiederholt gegen Initiativen der CDU-Fraktion verteidigen mussten, die dafür gesorgt hätten, dass der Geltungsbereich eingeschränkt und der Nutzen insgesamt geringer wird.“

Der Abgeordnete macht sich dafür stark, dass die Kommunen und öffentlichen Stellen die Einhaltung der Regelungen konkreter und häufiger in allen Stadien des Vergabeverfahrens überprüfen können. „Wir müssen die Gesetze hier nicht vor allem verschärfen, sondern zunächst mal wieder deren ordentliche Einhaltung gewährleisten“, greift Born Bedenken aus der Runde auf.

Mit der Vorsitzenden der Neulußheimer SPD, Miriam Walkowiak, und ihrer Stellvertreterin, Jutta Menssen, waren gleich zwei Gewerkschafterinnen beim Online-Talk dabei, die sich begeistert zeigten, mit Born eine starke Stimme für den Wahlkreis auch in Arbeitnehmerfragen im Landtag zu haben. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 14.12.2020