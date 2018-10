Wenn Comedy noch Eigenständigkeit jenseits des Mainstreams bietet

Neulußheim.„10 Jahre Frau Antje“ ist für die einen ein Rückblick auf das vor 45 Jahren gefeierte Jubiläum der Hans-Willemse-Werbeikone für niederländische Molkereiprodukte, für die anderen ist es dagegen eine Dekade zwischen Irrwitz und Widersinn. Am Freitagabend genoss das Publikum im Kulturzentrum Alter Bahnhof einmal mehr eine Überdosis der heute in Mannheim lebenden Schauspielerin und Multi-Rampensau Anje Schumacher, die 2002 mit Walt Bender als „The Plastics“ den baden-württembergischen Kleinkunstpreis holte, aber auf Auszeichnungen generell pfeift.

Genau deshalb leistet sie sich einen Luxus, der in der gegenwärtigen Comedy-Welt kaum zu finden ist – Eigenständigkeit jenseits des Mainstreams, jeder Abend ist daher ein Fest der eigenen Schrullen, ein Hochamt höchstpersönlicher Macken. Ihre Fans danken es ihr mit einer ausgelassenen Fröhlichkeit, die ihresgleichen suchen kann, weil sie mitgehen in den Verrücktheiten der wuseligen Blonden, die wirkt wie im Taumel zwischen Parodie, Slapstick, bierernsten gesellschaftskritischen Einwürfen und Kalauern.

Best-of der früheren Programme

Nach zwei Jahren Anje-Abstinenz genossen die Vier-Sterne-Kulturfreunde diesmal einen Reigen durch die Highlights der früheren Programme – ob das bitterernste Anti-Liebeslied „Wie soll ich mich nach Dir sehnen, wenn Du stets bei mir bist“ oder eine alkoholgeschwängerte Persiflage auf den Hit vom „Katzen-Stefan“ (Cat Stevens) „Morning has broken“, den Frau Antje mit ihrer Ukulele kurzerhand in ein „Ich hab gebrochen“ umgedeutet hat. Wo andere im Alter weiser werden, wird Antje Schumacher allenfalls schriller: Eine neue Frisur, Zahnreinigung und Fußpflege können daran ebenso wenig ändern wie die angeblich vor kurzem angewandte Schönheitschirurgie: „Ich habe mir die Brüste absaugen lassen und den Bauch aufspritzen.“ Für die Garderobe übernimmt sie generell keine Hoffnung und die Konfusion erklärt sie kurzerhand zur Strategie.

Deshalb wirken die Anje-Programme immer wohltuend provisorisch und wie ein höhnisches Lachen über die durchgestylte Glamourwelt des Showbiz. Manchmal produziert die erfrischende Planlosigkeit aber auch Längen, die verhindern, dass sich die frenetische Begeisterung zum Jubel ausweitet: Wenn das Rollenspiel-Quiz zwar geklaute Seife als Preise en masse produziert, aber doch sehr vorhersehbar bleibt oder wenn Anje ihre „Ossi“-Nummer zur Stuhlprobe allzu arg auslebt.

„Ich bin eine Languste“

Zum Trost gibt’s eine Krebskappe auf den Kopp und mit „Ich bin eine Languste“ oder einer verteufelt wilden „Biggies“-Verarsche mit „Night Fever“ einen goldenen Schuss Bühnenkasperei – und alle sind wieder selig in der Gletscherspalte zwischen Traum und Trauma, stimmen aus vollen Kehlen selbst den Nana-Mouskouri-Klassiker „Weiße Rosen aus Athen“ an oder begeistern sich am Ofarim-Hit „Cinderella Rockefella“, den Antje kurzerhand in beiden Rollen selbst gibt und mit dem sie ihre Gäste zu Drehschwindel und begeistertem Johlen gleichermaßen verführt: „Je veux!“

