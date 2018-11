Wenn einer eine Reise macht

Neulußheim.Wie leben eigentlich Christen in anderen Ländern und gibt es da überhaupt welche? Dieser Frage sind knapp 40 Kinder aus Altlußheim und Neulußheim im evangelischen Gemeindehaus nachgegangen.

An fünf Stationen spielten und bastelten sie an landestypische Aufgaben. In Russland mussten aus Zuckerwürfeln Türme und Iglus gebaut werden, in Namibia wurden Masken aus alten Weichspülerflaschen gebastelt, auf den Philippinen wurden aus alten Milchkartons Portemonnaies geupcycelt, in Australien wurden Digeridoos gebaut. Diese Länder bereisten die Kinder in Gruppen, aber in der Großgruppe wurde gemeinsam in den USA gegessen und sich besprochen bei Pommes, Nuggets und Salat.

Bei allen Stationen stellten die Ehrenamtlichen die Länder vor und erzählten, wie die Christen in diesen Ländern leben.

Die Idee für die Kinderaktionsnacht orientierte sich am Familiengottesdienst in Neulußheim, wo seit zwei Jahren zwei Mädchen, Mütze und Zoomie, sich gegenseitig Fragen des Glaubens stellen.

Vom Lichterfest in Skandinavien

Zum Abschluss der Veranstaltung gab es noch eine tolle Nachtwanderung mit Fackeln und einem besonderen Abschluss in der Kirche. Bei Kerzenschein erzählte Gemeindediakon Jascha Richter die Geschichte des Lucia-Lichtfests in Skandinavien. Die Kinder und ihre Eltern hörten gespannt zu und gingen im Anschluss erschöpft, aber glücklich nach Haus, nicht ohne nach einer Neuauflage zu fragen.

Gemeindediakon Jascha Richter, Pfarrerin Katharina Garben und das 15-köpfige Team aus Jugendlichen und Erwachsenen versprachen: Im nächsten Jahr wird es wieder eine Kinderaktionsnacht geben. zg

