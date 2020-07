Wenn Engel zu Besuch kommen

Neulußheim.Die evangelische Kirchengemeinde lädt zum Gottesdienst am Sonntag, 26. Juli, 10 Uhr, auf ihrem Youtube-Kanal ein. Das Abendmahl wird gefeiert und es geht um die Gastfreundschaft. Die Kirchengemeinde bedauert, nicht so gastfreundlich sein zu können wie gewohnt und hofft, mit guten Ideen zu kleineren Veranstaltungen im Herbst und Winter einladen zu können.

So waren alle interessierten Kinder am Freitag beispielsweise zu einem Kinoabend in der Kirche eingeladen. Am Sonntag, 26. Juli, 19 Uhr, wird nach dem Läuten außerdem wieder gemeinsam gesungen. Dieses Mal wird aus dem evangelischen Gesangbuch „Lobe den Herren“ unter der Nummer 317, die Strophen 1 bis 5 zusammen mit dem Glockenspiel des Turmuhrenmuseums gesungen.

Der nächste Präsenzgottesdienst wird am Sonntag, 9. August, 10 Uhr, in der Kirche gefeiert werden. Um eine telefonische Anmeldung im Pfarramt, Telefon 06205/3 11 30, wird gebeten. kg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.07.2020