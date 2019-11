Wer gestaltet Christmette mit?

Neulußheim.Für die musikalische Gestaltung der Christmette sucht der Evangelische Kirchenchor Sängerinnen und Sänger, die Freude am Chorgesang und Mitwirkung im Gottesdienst haben. Innerhalb eines Projekts soll für die Christmette in drei bis vier Proben zusammen mit dem Chor ausgewählte Weihnachtsliteratur einstudiert und an Heiligabend im Gottesdienst um 23 Uhr vorgetragen werden.

Die Proben finden immer mittwochs ab 19.15 Uhr im Gemeindehaus statt, die Gesamtleitung liegt in den Händen der Kantorin Hyunju Kwon. Probenbeginn für das Projekt ist Mittwoch, 27. November. Für weitere Fragen steht die Vorsitzende des Chores, Jutta Roth, Telefon 06205/3 21 02, zur Verfügung. zg

