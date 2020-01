Werner Benz ist seit 60 Jahren Mitglied

Neulußheim.Bei der Jahreshauptversammlung des Kleintierzuchtvereins leitete Vorsitzender Gerhard Ressl nach der Begrüßung gleich über zu den Ehrungen der Vereinsmeister.

Im Bereich der Kaninchen wurde Heidi Urschel ausgezeichnet. Die Ehrung in der Sparte Geflügel ging an Asmir Lokmic und bei den Tauben an Albert Kippenhan. Ebenfalls erhielten sie alle einen Wanderpokal. Auch für die lange Zeit der Treue zum Verein konnten zwei Mitglieder geehrt werden. Nach 60-jähriger Mitgliedschaft wurde Werner Benz und für 50-jährige Mitgliedschaft Claus Brömmer mit einem silbernen Teller belohnt.

Ersatzkassenprüfer gewählt

Nach den Ehrungen erfolgten die Jahresberichte des Vorsitzenden, der das vergangene Jahr in kurzen Sätzen Revue passieren ließ. Es folgten die Berichte des Jugendleiters, des Zuchtwartes für Geflügel und Kaninchen sowie des Zuchtbuchführers, des Ringverteilers und des Tätowiermeisters. Der Bericht des Kassiers bescheinigte den Mitgliedern, dass der Verein auf gesunden Füßen steht und die Finanzlage noch gut aussieht. Der Kassenprüfer bestätigte dem Verein ein einwandfreie Kassenführung.

Da ein Kassenprüfer dem Verein aktuell nicht mehr zur Verfügung steht, wurde eine Ersatzwahl durchgeführt. Einstimmig wählte man Boban Haupt zum zweiten Kassenprüfer. Gemütlich saß man noch zusammen und sprach über das abgelaufene Zuchtjahr und tauschte sich schon für die neue Saison aus. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 31.01.2020