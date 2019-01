Wichtige Weichen auf Grün gestellt

Neulußheim.Blickt man auf das vergangene Jahr zurück, so kann man mit Fug und Recht behaupten: Es war ein Jahr der Weichenstellungen. Vielleicht mit Ausnahme des Bahnhofs, dort wurden keine Weichen gestellt, im Gegenteil, still ruht der See, scheint einem angesichts der verwaisten Baustelle eher angebracht. Und ein Ende der Dauerbaustelle ist nicht in Sicht, vielleicht klappt es ja in diesem Jahr mit der

...