Wie oft wechseln Sie?

Umfragen sind ja so eine Sache. Wer lässt sich gerne fragen, wie oft er seine Unterwäsche wechselt, täglich? Nun, vor einigen Wochen wurde scherzhaft gefragt, was alles in einem Zeitzeugenmuseum später einmal an die Corona-Pandemie erinnern sollte. An erster Stelle natürlich eine Großpackung Toilettenpapier, Küchentücher und Trockenhefe. Erstaunlich was da zusammenkam.

Ich hätte da noch eine wichtige Ergänzung zu machen. Die erste Mund-Nase-Maske einer mir neulich begegneten Person in der Bahn. Aber das kann beim gegenwärtigen Stand der aufflackernden Pandemie wohl noch dauern. Warum?

Tapfer war sie über den Mund gezogen, die Nase frei, um besser Luft zu bekommen. Mich erinnerte das sofort an Omas Kaffeekannenschmetterling, der für die Kaffeetropfen. Aber nicht für tropfende Nasen.

Die Farbe des einstigen Hellgrün hatte sich in ein schmutziges, feuchtes Olivgrün gewandelt. Sie erzählte von den Geschenken für ihre Enkel, die sie besuchen wollte. Ich nickte nur und behielt ihre Maske im Auge.

Ich konnte nicht anders. Ich reichte ihr aus meiner Reisetasche eine nigelnagelneue Maske aus der zuvor gekauften Zehnerpackung. Nun nahm sie ihre ausgeleierte Maske ab und lächelte mich breit an. „Danke, jetzt habe ich eine für sonntags“. Wie gut, dass ich gleich aussteigen musste.

Und mal ganz ehrlich, wie oft benutzen Sie die grüne Einmalmaske, bevor sie in der Restmülltonne entsorgt wird?

Bleiben Sie achtsam und gesund!

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 15.08.2020