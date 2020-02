Wieder beste Talentschule Deutschlands

Und wieder hat es die Turntalentschule (TTS) Neulußheim des TB Germania geschafft: Sie ist erneut die beste Turntalentschule Deutschlands in der Ryhtmischen Sportgymnastik (RSG).

Aufgrund der Anzahl von 22 Turntalentschulen in der RSG in Deutschland wurden zwei getrennte Wettbewerbe mit jeweils elf Kontrahenten ausgerichtet. Neulußheim war dem TTS-Pokal Südwest zugeordnet, der in Ludwigshafen-Oppau stattfand. Für die TTS Neulußheim gingen Daria Lysenko (Jahrgang 2011), Milena Lang (2011), Anastasia Tutas (2010) und Sophia Misjurin (2010), die kurzfristig als Ersatz eingesprungen war, an den Start.

Medaillen in Einzelwertung

Zuerst mussten alle Mädchen den Athletiktest an sechs Stationen absolvieren. Danach folgte der Wettkampfteil. Die Mädchen des Jahrgangs 2011 turnten ihre Übung „Ohne Handgerät“ und die bundeseinheitliche Keulen-Pflichtübung. Die Mädchen des Jahrgang 2010 zeigten ihre Übung ohne Handgerät und mit dem Seil.

In allen Bereichen präsentierten sich die vier Neulußheimer Mädchen sehr gut vorbereitet. Sie kämpften bis zur letzten Minute. Da die Punkte des Athletiktests nicht bekannt gegeben werden, blieb es wie immer bis zum Schluss spannend.

Doch auch in diesem Jahr konnte sich die Mannschaft aus Neulußheim behaupten: Sie wurde Sieger des TTS-Pokals Südwest. Und im Vergleich zur Siegermannschaft aus Nordwest hatte sie auch mehr Punkte.

Somit steht fest: Neulußheim ist erneut die beste Turntalentschule. In der Einzelwertung holten Daria Lysenko (2011) und Anastasia Tutas (2010) sich die Bronzemedaille.

Somit reiht sich der aktuelle Mannschaftssieg in die Erfolgsgeschichte der TTS Neulußheim ein, die in zwölf Jahren neunmal den ersten und dreimal den zweiten Platz errang. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.02.2020