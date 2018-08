Anzeige

Neulußheim/Schwetzingen.Erneut steuerte die Reisegruppe des SoVD-Ortsverbandes Schwetzingen/Neulußheim das gleiche Urlaubsziel an – das muss für die Qualität des Ziels stehen. Wie im letzten Jahr fuhr die Gruppe freitags nach Leiwen an der Mosel, in die gleiche Ferienanlage, die nach dreistündiger Busfahrt erreicht wurde.

Geplant vom zweiten Vorsitzenden des Ortsverbandes und Reiseleiter Lothar Schaal war die Abwechslung zwischen Busausflügen und der Möglichkeit der individuellen Gestaltung der Urlaubstage ausgewogen, so dass die Teilnehmer Gelegenheit fanden, die Angebote der Ferienanlage zu nutzen oder Leiwen zu erkunden.

Tagestouren stehen an

Los ging das Ausflugsprogramm mit einer Fahrt nach Saarburg, das im Landkreis Trier liegt. Hauptattraktion dort ist ein 20 Meter hoher Wasserfall, der über Felskaskaden in die Tiefe stürzt. Der Fluss Leukbach fließt mitten durch die Stadt und entlang der Promenaden sind viele Cafés und Restaurants untergebracht. Aber auch die malerische Altstadt von Saarburg war das Ziel der einzelnen Gruppen.