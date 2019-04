Winter wird vertrieben

Neulußheim.Alle Teilnehmer des Sommertagszugs wünschen sich, dass das bisherige tolle Gastspiel des Frühlings bis zum Sonntag, 7. April, zurückkommt, wenn der bunte Zug des Heimatvereins durch die Straßen zieht. Kinder wie Erwachsene tun sich zusammen und vertreiben den Winter, der jetzt endgültig ausgedient haben sollte.

Die Aufstellung des Sommertagszugs erfolgt ab 14 Uhr in der Lußhardtstraße. Die Anwohner werden gebeten, an diesem Mittag ihre Autos in diesem Bereich nicht zu parken.

Verbrennung an der Grillhütte

Um 14.30 Uhr marschiert der Zug in Begleitung der Musikkapelle Harmonie in Richtung Rheinstraße, Kornstraße, Altreutweg, Eichelgartenweg zur Festwiese bei der Grillhütte. Dort wird der Winter in Flammen aufgehen.

Zum Ausklang des Nachmittags bietet der Kinder- und Jugendtreff „Point“ in der Grillhütte Kaffee und Kuchen an. gj

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.04.2019