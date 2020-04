„Wir halten zusammen“

Neulußeim.Es war die richtige Entscheidung der beiden Vorsitzenden Renate Schöner und Uschi Weber, als die ersten Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung verordnet wurden und die Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) sofort ihre Türen schloss. Achtsamkeit gegenüber den vielen Helfern aber auch der Bringer sowie der vielen Abholer war oberstes Gebot. Wie viele andere Ehrenamtliche wird der Einsatz der Helfer der Kleiderstube seit dem 20. März vermisst. Zum einen von den Bringern aber vielmehr von den Abholern.

An einem Samstag, vor der Schließung wegen der Corona-Pandemie, warteten einige Suchende auf das Öffnen der Tür der Begegnungsstätte. Helfer Ibrahim verteilte Zettel auf denen die Abholer ihren Vornamen schreiben konnten. Diese kamen dann in eine Schachtel. Gut gemischt, wurden fünf Namen gezogen, die als erste die Awo-Kleiderstube betreten konnten. Die anderen freuten sich, wenn Toni, Ibrahim und Gaston die gut gefüllten Kleiderständer vor die Eingangstür schoben. Da vorab gegen einen kleinen Betrag schon mal gestöbert werden konnte, bevor man selbst an der Reihe war, wurde das Suchen und Finden erleichtert.

Die Helferinnen im Erdgeschoss hatten zuvor auch Haushaltsgegenstände, wie Geschirr, Töpfe, Pfannen und dergleichen in die Regale gestellt, die zuvor in der Zeit von 9 bis 11 Uhr gebracht wurden. Ab und an musste man auch schon mal etwas ablehnen. Denn generell wird viel Wert auf funktionierende und brauchbare Dinge gelegt.

Im Obergeschoss waren Helga, Heike, Charlene, Vanessa oder Sigrid damit beschäftigt, für die nötige Ordnung und Disziplin zu sorgen oder Hilfestellung bei der Auswahl zu geben. „Kinderbekleidung ist stets gefragt. Aber auch Gardinen oder Bettwäsche“, erläuterten die Frauen im Gespräch mit unserer Zeitung. Nun ist die Begegnungsstätte vorübergehend geschlossen. Die Abholer, überwiegend Erntehelfer, Pflegekräfte, integrierte Flüchtlinge oder Neulußheimer, die etwas Bestimmtes suchen, vermissen ihre Kleiderstube.

Und was machen nun die Helfer der Awo? Viele Ehrenamtliche haben sich vorübergehend ein neues Aufgabengebiet gesucht. Barbara, eine aktive Streiterin gegen Rechts, und Carmen, die helfende Hand im Haus Edelberg, nähen Mund- und Nasenmasken. Inge und ihre Schwester Maria schneiden zu und Renate organisiert über ihr Netzwerk Stoffe für andere Ehrenamtliche.

Sie gehen einkaufen

Sie alle helfen älteren Menschen, sie gehen einkaufen, telefonieren oder halten über den Gartenzaun mit gutem Abstand ein Schwätzchen. „Wir halten zusammen, wir sind da“. Ein schönes Gefühl. Für beide Seiten. Auch die Syrer, Huda, Hanan, Toni und Ibrahim, die auch an den Samstagen helfen, haben der Awo-Whats-App-Gruppe signalisiert, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird, sie unterstützen. „Ihr habt uns vor drei Jahren aufgefangen, uns geholfen und in eure Gemeinschaft aufgenommen. Wir wollen uns revanchieren“, so eine Nachricht der Männer. Sobald wieder Normalität eintritt, wird auch die Begegnungsstätte mit all ihren Angeboten wieder öffnen. „Jetzt zeigt sich, wie wertvoll unsere gelebte Gemeinschaft war und ist, wie unsere Arbeit in der Bevölkerung geschätzt wird“, heißt es weiter. Dennoch, aus Verantwortung füreinander, heißt es nach wie vor für die Awo Neulußheim: „Bleiben Sie alle gesund und wir bleiben zu Hause“.

