Wohin steuert die Demokratie

Neulußheim.Rechtsextremisten und Linksextremisten werden stärker. Die Zersplitterung der Parteienlandschaft macht es immer schwieriger, stabile Regierungen zu stellen. Doch wo bleiben die Antworten? Die GroKo streitet. Europa ist uneins. Die Welt befindet sich im Handelsstreit. Findet die Politik noch die richtigen Antworten?

Die baden-württembergische Landtagsabgeordnete Claudia Martin möchte dazu mit den Bürgern ins Gespräch kommen: „Quo vadis, Demokratie“. Claudia Martin wurde 2016 für die AFD in den Landtag gewählt. Sie verließ jedoch Partei und Fraktion im Dezember des gleichen Jahres und schloss sich der CDU an. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 4. Oktober, 19.30 Uhr, im Alten Bahnhof statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 26.09.2018