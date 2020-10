Wohl die letzte Jahresrechnung mit einem Plus

Neulußheim.Sie hat etwas von Urlaubsbildern, die Jahresrechnung 2019, die vom Gemeinderat bei der Sitzung am Monatsbeginn beschlossen wurde: Schön sind sie anzuschauen, die Bilder, doch wer weiß, wann man mal wieder in die Gegend kommt. Genauso verhält es sich mit den Zahlen der Jahresrechnung, die in einem satten Schwarz daherkommen und die offenen lassen, wann sie jemals wieder zu solch einer Freude

...