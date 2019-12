Wunsch nach weniger Müll und mehr Natur

Neulußheim.Auf einem Wunschzettel von Kindern stehen in der Regel Wünsche für Spielsachen. Auf der Wunschliste der Kinder der Gartenzwerggruppe des evangelischen Kindergartens im Neulußheimer Podey-Haus steht in diesem Jahr jedoch ein ganz anderer Wunsch: „Bitte liebe Erwachsene in Neulußheim“, so beginnt der Brief, „werft den Müll nicht mehr auf den Boden oder auf die Wiese, sondern in die Mülltonne. Wir ärgern uns darüber, dass jeder alles auf den Boden wirft. So eine Gemeinheit.“

Doch wie kam es dazu, dass sich die Kinder so über die Erwachsenen geärgert haben? „In den vergangenen Wochen haben wir zusammen mit den Kindern Spaziergänge in den umliegenden Feldwegen gemacht, um nach Naturmaterialien zu suchen“, berichtet Janina Keil, die Gruppenleiterin der Gartenzwerge.

Plastik statt Blätter und Zweige

„Gefunden haben wir aber leider jede Menge Müll. Die Verschmutzung und Verschandelung der Landschaft wollten die Kinder jedoch nicht einfach so hinnehmen und haben daher beschlossen, den Müll einzusammeln und in den Kindergarten mitzunehmen. Im Kindergarten haben wir dann besprochen, wie man den ganzen Abfall am besten entsorgt, was dann dank Unterstützung des Bauhofes gleich umgesetzt wurde. Die Kinder sind zwischenzeitlich richtige Experten in diesem Gebiet.“

Zangen vom Bürgermeister

Das Engagement der Kinder aus dem Podey-Haus hatte sich zwischenzeitlich sogar bis zum Bürgermeister der Gemeinde, Gunther Hoffmann, herumgesprochen, der es sich nicht nehmen ließ, die Kinder der Gartenzwerggruppe persönlich im Kindergarten zu besuchen und sie für ihren Einsatz zu loben.

Neben viel Lob hatte er auch Müllzangen im Gepäck, damit die Kinder den Müll nicht mehr mit der Hand anfassen müssen. Jetzt hoffen die Kinder, dass sich die Erwachsenen künftig besser benehmen. Denn eines ist für die Kinder klar: Die Erwachsenen tragen die Verantwortung dafür, dass die Kinder später in einer intakten Umwelt leben können: „Bei Bedarf zeigen wir Euch gerne, wo der Müll hinkommt. Denn wir wissen Bescheid, wie es richtig funktioniert. Und wenn Ihr Erwachsenen so schlau seid, wie Ihr immer tut, könnt Ihr das auch lernen.“ ib

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.12.2019