Zählerstände bringen dem TBG Geldsegen

Neulußheim.Die Netze BW ruft seit dem vergangenen Jahr dazu auf, ihr den Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mittels elektronischer Medien mitzuteilen. Als Anreiz verspricht der Netzbetreiber, das dadurch eingesparte Porto einer gemeinnützigen Einrichtung vor Ort zu spenden. Das Versprechen wird nun eingelöst.

Etwas aus der Portokasse bezahlen – von dieser normalerweise eher negativ gemeinten Redewendung kann es durchaus auch eine positive Variante geben, heißt es in einer Pressemitteilung der Netze-BW. Bei der Aktion „Zählerstand online erfassen“ waren in Neulußheim 706,05 Euro zusammengekommen, so die Pressemitteilung weiter. Der Betrag kommt dem Turnerbund Germania zugute. Vorsitzende Siegried Beck nahm in Anwesenheit von Bürgermeister Gunther Hoffmann den Spendenscheck entgegen. „Wir freuen uns über jeden zusätzlichen Euro, der uns und unsere Arbeit unterstützt“, bedankte sich Beck bei allen Haushalten, die ihren Zählerstand online mitgeteilt und somit zur Spende beigetragen hatten.

Abkehr vom Postweg

„Unser Ziel ist es, mehr und mehr von der postalischen Datenübermittlung abzurücken“, erklärt Willi Parstorfer von der Netze-BW. „Darum bieten wir verschiedene zeitgemäße Wege an, um die Angaben ohne große Umstände durchgeben zu können.“ Dadurch sparen die Kunden Zeit und die Netze BW optimiert die Qualität ihrer Datenerfassung, so die Netze-BW. Und obendrein werde ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Denn der Verzicht auf die bislang übliche Ablesekarte bedeute auch, dass sich dadurch das Papier und der Transport per Post erübrigt. „Wenn immer mehr der Netze-BW-Kunden auf die Zählerkarte verzichten, kann also jede Menge CO2 und Energie eingespart werden. Und da uns die Umwelt am Herzen liegt, haben wir unsere Aktion als kleine Zusatzmotivation ins Leben gerufen“, so Parstorfer. Für jeden Zählerstand, der pro Kommune online erfasst wird, geht das Rückporto an eine dort tätige gemeinnützige Organisation. Zur Verwendung des Betrags kann die Kommune Vorschläge machen. Die Aktion werde in diesem Jahr fortgeführt.

Verschiedene Möglichkeiten

Einmal im Jahr wird jeder Haushalt gebeten, den Stand seines Stromzählers durchzugeben. Diese Angabe benötigt der Messstellenbetreiber, um dem jeweiligen Lieferanten den Verbrauch für eine korrekte Abrechnung mitzuteilen. Messstellenbetreiber ist in der Regel der Betreiber des Stromnetzes vor Ort. Wer auf die Zählerkarte verzichten will, kann der Netze-BW den Zählerstand auch so mitteilen: Am schnellsten geht es mit dem Smartphone und der Nutzung eines QR-Codes. Ebenfalls eine Sache von Sekunden ist die Eingabe online unter www.netze-bw.de/ablesung.

Mit der Übermittlung per Ablesefoto steht eine zusätzliche Variante der Datenübermittlung zur Verfügung: Einfach mit dem Smartphone oder Tablet ein Foto des Stromzählers mit sichtbarem Zählerstand und -nummer aufnehmen und per Mail an ablesefoto@netze-bw.de oder per WhatsApp an 0157/92 45 50 00 schicken. Außerdem können die Daten auch telefonisch unter 0800/3 62 90 25 mitgeteilt werden. zg

Info: Weitere Informationen unter www.netze-bw.de/zaehler/stromzaehler

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.09.2019