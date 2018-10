Zeichen gegen den Rechtsruck setzen

Neulussheim.Der SPD-Ortsverein hatte zu einer öffentlichen Mitgliederversammlung zu verschiedenen Themen eingeladen und viele Besucher waren gekommen. Die Vorsitzende Miriam Walkowiak war sichtlich erfreut über das große Interesse, auch von interessierten Bürgern.

Sie berichtete eingangs über das seit Wochen tätige Vorbereitungsteam für die Gemeinderats- und Kreistagswahlen am 26. Mai im kommenden Jahr. Auch der Fahrplan für Nominierung, Kandidatenvorstellung und die weiteren Termine im Zusammenhang mit der Wahl wurden aufgezeigt. Und wer noch Interesse an einer Kandidatur habe, um Neulußheim mit weiterzuentwickeln und Zeichen gegen den aufkommenden Rechtsruck zu setzen, könne auf der Kandidatenliste noch einen Platz finden.

Auch über die noch ausstehenden Termine des laufenden Jahres wurde die Mitgliedschaft informiert. Am Montag, 5. November, wird um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus das Thema Ganztagesschule offen diskutiert.

Neues Vertrauen schaffen

Interessiert folgten die Anwesenden dem Vortrag von Benjamin Hertlein, Mitglied des SPD-Kreisvorstands, der in seiner engagierten Rede überzeugend darstellte, was es mit dem Wort „Erneuerung“ so auf sich habe, teilen die Sozialdemokraten mit. Als Mitglied der Projektgruppe „Erneuerung auf Kreisebene“ analysierte er in knappen Worten die Ausgangslage, warum Erneuerung überhaupt stattfinden soll und was auf Bundes-, Landes- und Kreisebene bereits getan wurde.

Hier setzen Bundes- und Landespartei unterschiedliche Schwerpunkte. Allen gemeinsam ist das Ziel, wieder neues Vertrauen in die Sozialdemokratie zu schaffen, den Bürger mit seinen Bedürfnissen und Ängsten wahrzunehmen und Programm und Inhalte sozialdemokratischer Politik wieder mit Leben zu erfüllen. Die SPD muss laut Pressemitteilung als Mitmachpartei auf Kreis- und Ortsebene vor allem die Themen anpacken, die die hier lebenden Bürger unmittelbar berühren.

Erneuerung heiße außerdem auch Modernisierung, so dass die neuen Medien in der Kommunikation nicht vergessen werden dürfen. Das Fazit des Gastvortrags war deutlich: Eine Erneuerung in Bund und Land sei nicht genug. Wesentlich sei, vor Ort zu erkennen, was die Menschen bedrückt und die anstehenden Herausforderungen offen und ehrlich anzugehen.

Kritik an Bundespartei

Benjamin Hertlein lobte in dem Zusammenhang den aktiven Neulußheimer Ortsverein, der Vorbild für viele andere sei. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen zu aktuellen Themen und das offene Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern sei anerkennenswert.

Eine überaus lebendige Diskussion schloss sich an, wobei insbesondere der Auftritt der Bundespartei kritisiert wurde. Ganz besonders die Parteivorsitzende Andrea Nahles müsse mehr Farbe zeigen und die Ziele und Erfolge der Partei in der Regierung besser zum Ausdruck bringen.

Auch erwarte man von ihr, dass sie weitaus energischer gegen das Existenzgerangel eines Herrn Seehofer vorgehe und die, wie es sich für eine Parteichefin gehört, wirklich wichtigen Zukunftsthemen deutlicher einfordert. Dies werde vermisst, weshalb auch das Stimmungsbild für sie im Ortsverein sinke und man es an der Basis schwer habe, die Bürger politisch zu überzeugen.

Im Anschluss an die nach Angaben der SPD lebhafte und konstruktive Diskussion bedankte sich die Vorsitzende sowohl bei Benjamin Hertlein als auch beim Vorbereitungsteam, das Tische und Verpflegung für die Mitgliederversammlung bereitgestellt hatte, und schloss die Versammlung mit dem Ziel, weiterhin in Neulußheim Präsenz zu zeigen und Transparenz einzufordern. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.10.2018