Zeit zu opfern, ist ein Geschenk

Neulußheim.Pfarrerin Katharina Garben stellte ihre Andacht bei der Seniorenweihnacht im evangelischen Gemeindehaus passenderweise unter das Motto „Geschenke“. Galt es doch, das „Aktiv-im-Alter“-Team nach zehn ereignisreichen Jahren zu verabschieden und ein neues Führungsgremium zu begrüßen.

Geschenke, so Garben, gab es früher an Nikolaus. Ein Brauch, der in manchen Nachbarländern noch heute fortlebt, beispielsweise in Holland, wo der „Sinter Klaas“ dafür zuständig ist. Mit dabei hat er den „zwarte Piet“, der sich um die unartigen Kinder kümmert, bei uns Knecht Ruprecht genannt.

Garben machte ungeachtet der aktuellen Diskussion keinen Hehl daraus, dass das Modell Ruprecht nicht das ihre ist. Zum einen mache es durchaus Sinn, mal unartig zu sein, zum anderen, erinnerte sie sich an ihre eigene Kindheit mit mehreren Geschwistern, erwischt die Strafe meist nur den, der am langsamsten wegrennen konnte. Und dem Nikolaus, dem Bischof von Myra, der als Freund der Kinder gilt, war das Strafen wohl gleichfalls fremd, weshalb Ruprecht den Job bekam.

Nein, die durch Luther Anfang des 16. Jahrhunderts erfolgte Verlegung der Bescherung auf Weihnachten ist schon mehr im Sinn der Pfarrerin. Geht doch damit ein Bedeutungswandel einher – weg von der Belohnung, der Gegenleistung für braves Verhalten, hin zum Geschenk ohne Vorbehalte, in dem sich das große Geschenk, „das Gott den Menschen mit seinem Sohn gemacht hat“, wiederfindet.

Reibungsloser Wechsel

Schenken hat noch einen anderen Aspekt: Der Geber muss sich mit dem Beschenkten auseinandersetzen, sich Gedanken um ihn machen, was er ihm denn schenken solle. Was früher, als niemand Geld hatte, sicherlich nicht leicht war, und heute, wo jeder alles hat, umso schwerer ist.

Doch man könne auch Zeit schenken. So wie das „Aktiv-im-Alter“-Team, das ein Jahrzehnt Zeit für die Gemeinschaft opferte, sich Gedanken um ein abwechslungsreiches Programm, um Kuchen und Deko und das Wohl der Besucher machte, „das uns unvergessene Nachmittage bescherte“.

Diese Ära endet nun, dankte Garben dem scheidenden Quartett Heidi Roß, Elli Niedermayer, Erika Ullrich und Gaby Gensheimer. Diese treten aus der Verantwortung zurück und können sich nun als Teil der Gemeinschaft selbst beschenken lassen, denn, berichtete Garben von einem weiteren Geschenk, es habe sich eine Gruppe gefunden, die die Arbeit fortführen wird.

Pfarrerin Garben bat Lothar Schaal, Uschi Nitsche, Rita Balduf, Gertrud Schadagies, Elke Haase, Karin Kief, Marlies Willert und Heidi Sixt zu sich und stellte das Septett den Senioren als neue Führungsriege vor, die sich künftig ihre Gedanken um das Programm machen werde. Sie bezeichnete es als Geschenk, Menschen gefunden zu haben, die sich für andere einsetzen, sich um diese kümmere und ihnen ihre Zeit opferten.

Freude herrschte über den nahtlosen Fortgang der Arbeit auch bei Bürgermeister Gunther Hoffmann, der sich zurecht als einer der Väter der „Aktiv-im-Alter“-Reihe bezeichnen darf. Vor über einem Jahrzehnt hatte er gemeinsam mit Pfarrer Uwe Sulger die Idee, weg vom üblichen jährlichen Seniorentreff zu kommen, wie er in anderen Kommunen praktiziert wird, hin zu einem regelmäßigen Treff.

Kein Interesse bei Vereinen

Alle Vereine wurden angeschrieben und eingeladen, der Aktion beizutreten, doch die Reaktion war gleich null, erinnert sich Hoffmann, der sich freute, dass die Idee dennoch Früchte trug, denn es formierte sich das besagte Quartett, das die letzte Dekade in der Verantwortung stand.

Hoffmann freute sich, dass Pfarrerin Garben sich dafür eingesetzt hat, die Reihe fortzuführen und ein entsprechendes Team gefunden hat, so dass die Senioren in der Gemeinde weiterhin einen regelmäßigen Treff zum Austausch und für Informationen haben.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.12.2018