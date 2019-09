Zentrale Säule für Jugendliche

Neulußheim.„Kinder und Jugendliche, die einen so tollen Treffpunkt haben, können sich wirklich glücklich schätzen – besonders wenn er von einem engagierten Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen gestaltet wird“, lobte Landtagsabgeordneter Daniel Born den Point bei seinem Besuch. Yvonne Diehm, Leiterin des Jugendzentrums, und der zweite Vorsitzenden des Trägervereins Alexander Mansel zeigten dem Abgeordneten gern die Einrichtung.

Bei seinen regelmäßigen Vor-Ort-Besuchen fragt Born, der im Landtag unter anderem im Ausschuss für Bildung und Jugend arbeitet, konkret nach, wie es derzeit in den Jugendzentren läuft. „Unsere Jugendzentren sind heterogene Einrichtungen, die wesentlich für Chancengerechtigkeit, Teilhabe und Integration sind. Aber gerade in Zeiten, in denen Kinder schon nach der vierten Klasse nicht mehr die Schule in der eigenen Gemeinde besuchen, bieten Orte wie der Point eine zentrale Säule, in denen sich alle Jugendlichen einer Gemeinde treffen und so ihr Zuhause leben können“, zeigte sich der SPD-Politiker von der Bedeutung von Jugendzentren überzeugt.

„Wir wollen, dass alle Kinder und Jugendliche hier eine gute Zeit haben“, stimmte Diehm zu. Es freue sie, dass sich nicht nur der Landtagsabgeordnete, sondern auch Bürgermeister Gunther Hoffmann und die örtliche SPD-Vorsitzende Miriam Walkowiak am Treffen teilnahmen.

Pizzabacken und Spielemittage

Das vielfältige Programm des Point stand im Mittelpunkt des Gesprächs. Pizzabacken und Spielemittage gehören ebenso dazu wie direkte Sozialarbeit, wie Unterstützung in Schulkrisen oder Begleitung in der Berufs- und Studienwahl – sowohl außerhalb, als auch in den Ferien. Neben all den Programmpunkten für Kinder und Jugendliche, gibt es auch den offenen Treff, der an mindestens vier Tagen in der Woche das Aushängeschild des Angebots ist. Daneben bildet die Hausaufgabenbetreuung einen Schwerpunkt, dem das Point-Team viel Leidenschaft widmet.

Da überraschte es niemanden, dass auch an diesem Nachmittag der Point sehr gut besucht war. „Trotzdem halten wir an unserem ‚JUZ on Tour’ fest, um auf unsere Arbeit hinzuweisen. Wir veranstalten dazu Angebote unterwegs, wo wir junge Menschen dazu einladen, mit uns gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen“, erklärte Diehm.

Born erkundigte sich auch, ob Mobbing ein großes Problem ist. Immer wieder setze er sich im Bildungsausschuss mit Mobbingstrukturen unter Jugendlichen und Strategien dagegen auseinander. Diehm machte deutlich, dass alles, was zum Alltag der Jugendlichen gehört, natürlich auch im Point aufschlage. „Wir wollen möglichst viel freie Entwicklung, aber dazu gehören auch Regeln: Gewalt, egal ob körperlich oder verbal, bleibt draußen. Im Point haben alle das Recht auf eine gute Zeit“, so die Leiterin.

Nach dem Fachgespräch zwischen Bildungspolitiker, Bürgermeister und dem Point-Team und einer lustigen Runde Tischkicker gab es für die Kinder und Jugendlichen noch die Möglichkeit mit dem Abgeordneten zu diskutieren und Fragen zu stellen. Klimaschutz, Schulpolitik und Fußball, aber auch der Schulweg nach Speyer in Zeiten der Brückensperrung kamen dabei zur Sprache.

„Hier ist über Jahrzehnte ein guter Ort für eine gute Zeit entstanden. Zusammenhalt wird vor Ort gemacht und hier im Point wird der Zusammenhalt gelebt, gefördert und gefeiert“, freute sich Born. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.09.2019