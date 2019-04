Zirkus Talento feiert Premiere

Neulußheim.Die evangelischen Kirchengemeinden Altlußheim und Neulußheim veranstalteten einen Kindererlebnistag zum Thema Zirkus. Der neugegründete Zirkus Talento eröffnete mit rund 40 begeisterten Kindern im Gemeindehaus Neulußheim.

An fünf verschiedenen Stationen konnten die Kinder Zirkus kennenlernen und sich selbst ausprobieren. Akrobatisch wurde es beim Bau von Menschenpyramiden, lustig wurde es bei den Clowns, bei den Drehtellern wurde Geschick und Geduld auf die Probe gestellt, bei den Pois wurde etwas für zu Hause gebastelt und bei der Jonglage wurde der ganze Körper in Anspruch genommen.

Begleitet wurde der Tag vom Artisten Arthur, der die biblische Geschichte von den geschenkten Talenten in den Vordergrund rückte. Zum Abschluss präsentierten alle Gruppen unter tosendem Applaus, was sie an diesem Tag im Gemeindehaus gelernt hatten. zg

