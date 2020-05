Zu persönlichem Gebet geöffnet

Neulußheim.Die evangelische Kirche lädt am Pfingstsonntag, 31. Mai, zum persönlichen Gebet von 9 bis 12 Uhr in das Gotteshaus ein. Die Besucher werden gebeten, Mund-Nase-Masken mitzubringen und die Kirche über den barrierefreien Seiteneingang zu betreten, wie es in der Ankündigung heißt. Dort besteht die Möglichkeit, die Hände zu desinfizieren.

Außerdem lädt die Kirchengemeinde zum digitalen Gottesdienst an Pfingstsonntag um 10 Uhr auf dem Youtube-Kanal der evangelischen Kirchengemeinde ein. Am Sonntagabend um 19 Uhr wird nach dem Läuten in den Gärten, vor den Haustüren und von den Balkonen gemeinsam gesungen. Passend zum Pfingstfest wird das Lied „Komm, heilger Geist“ erklingen. Am Pfingstmontag erscheint ebenfalls auf dem Youtube-Kanal ein Video der evangelischen Horan-Gemeinden.

Der erste Kurzgottesdienst wird am Sonntag, 14. Juni, um 10 Uhr in der Kirche gefeiert. Eine telefonische Voranmeldung im Pfarramt ist donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr möglich. Das Schutzkonzept für diesen Gottesdienst kann auf der Homepage der Gemeinde nachgelesen werden und hängt im Schaukasten aus. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.05.2020