Zugehörigkeit mit dem Zusatz „Lussheim“ betonen

Neulußheim.Ein „neuer, alter“ Verein habe sich mit dem Tennisverein Waldhaus gegründet, leitete Bürgermeister Gunther Hoffmann in der Ratssitzung zum Zuschussantrag des Sportvereins über. Der Verein plane die Erneuerung der sanitären Anlagen, deren Kosten auf rund 80 000 Euro geschätzt wird.

Die Tennisanlage war in den 1960er Jahren von Otto Kritzer errichtet worden, im Jahr 1978 erfolgte dann die Vereinsgründung, um an den Spielrunden des badischen Tennisbundes teilnehmen zu können. Mit Jahresbeginn wurde der Verein nun in einen gemeinnützigen, eingetragenen Verein umgewandelt. Die Plätze, die sanitären Anlagen und weitere Räume hat der Verein von der Firma JakJek gepachtet. Das Gelände des Tennisvereins Waldhaus findet sich an der L 546 zwischen Neulußheim und Reilingen auf Altlußheimer Gemarkung. Weshalb der Verein analog dem DRK oder dem Hundesportverein als Lußheimer Verein zu betrachten sei, wie Hoffmann ausführte.

Nur die Hälfte an Zuschuss

Was Folgen für den zu erwartenden Zuschuss hat. Denn während den ortsansässigen Vereinen für Baumaßnahmen ein Zuschuss von 20 Prozent nach den Förderrichtlinien zugestanden wird, sind es bei Lußheimer Vereinen nur zehn Prozent, spricht die Hälfte. Konkret hieße das, so Hoffmann, dass für die mit 80 000 Euro veranschlagte Bausumme maximal 8000 Euro an Zuschuss zu gewähren sei. Vorausgesetzt, so der Bürgermeister, die Maßnahme werde auch vom badischen Sportbund gleichermaßen bezuschusst.

Monika Schroth (Grüne) ging die gesamte Zuschussgewährung zu weit. Sie zählte die Voraussetzungen für die Gewährung eines Zuschusses auf, wobei die wichtigste laute, es müsse sich um einen örtlichen Verein handeln, was im Fall des „TTC Waldhaus Altlußheim“ eindeutig nicht der Fall sei. Sowohl der Name des Vereins als auch dessen Sitz, Altlußheim, wie auch das auf der Gemarkung der Nachbargemeinde liegend Vereinsgelände würden es unterstreichen: „Der Verein ist eindeutig kein örtlicher“, hielt Schroth fest.

Das Gebäude ist nur gepachtet

Gleichzeitig störte sich die Grüne daran, dass sich die Umbauarbeiten auf ein vom Verein gepachtetes Gebäude beziehen würden, weshalb die Maßnahme wohl Sache des Verpächters sei. Würden die angeforderten Zuschüsse gewährt, so werde lediglich das einer Firma gehörende Vermögen erhöht.

„Wir verstoßen ständig gegen die Vorschriften“, relativierte Hoffmann und verwies auf die Bezuschussung für den Tennisverein Lußheim oder das DRK Lußheim. Wobei ohnehin nicht explizit nach Örtlichkeiten getrennt werden könne, wie er befand.

Die Frage von Thorsten Jacobi (CDU) nach der Berechnung der Eigenleistungen, die der Verein erbringen will, beantwortete Hoffmann mit Verweis auf den Sportbund. Dieser würde vor einer Entscheidung über einen Zuschuss die Unterlagen akribisch prüfen, dem Resultat könne sich die Gemeinde anschließen.

Hanspeter Rausch (SPD) hatte mit der Zustimmung zum Zuschuss kein Problem, freute sich, dass der Verein nun aktiv werden will. Allerdings hatte er noch zwei Anmerkungen. Zum einen wünscht er sich, dass der Verein seinen Namen in „Waldhaus Lussheim“ umändere, zum anderen will er die Vereinsförderrichtlinien überarbeitet wissen.

„Wir sehen die Menschen, nicht die Regeln“, urteilte Sven Nitsche (FWV) und stimmte der Zuschuss zu, zumal mit diesem das Ehrenamt gewürdigt werde, was derzeit eher auf dem Rückzug sei. Ingeborg Bamberg (WfN) konnte sich dem anschließen und Andreas Sturm (CDU) würde sich freuen, wenn jeder Antragsteller mit 8000 Euro Zuschuss zufrieden wäre.

Bei fünf Gegenstimmen wurde der Antrag schließlich mehrheitlich gebilligt. aw

