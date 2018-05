Anzeige

Neulußheim.Eine Premiere steht heute Abend auf dem Programm der Beat Show Band: Erstmals tritt die Gruppe um Ron Mummert in Neulußheim auf. Ab 20.30 Uhr heißt es im Fischerheim am Anglersee („beim Schorsch“): „The beat goes on.“ Ein Festzelt gibt auch den wetterempfindlichen Musikinteressenten die nötige Sicherheit. Die Bevölkerung ist eingeladen, der Eintritt ist frei.

Die Beat Show Band spielt die beliebstesten Charthits aus Beat, Rock und Soul der 60 und 70er Jahre. Songs der Rolling Stones, Kinks, The Sweet, Cream, CCR, Deep Purple und Uriah Heep sind ebenso dabei wie Hits von T. Rex, Wilson Picket und James Brown sowie vieler anderer Stars der damaligen Zeit.

Gäste am Mikrofon sind der Amerikaner James Alston, Rocksänger Gerry Stadler und die Stimmungskanone Dougie Jasinski aus Hockenheim. zg