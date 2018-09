Zusammen wird gefeiert

Neulussheim.Tradition hat es mittlerweile schon, wenn zur Neulußheimer Kerwe das vom Spielmannszug veranstaltete Oktoberfest mit einem zünftigen traditionellen Fassbieranstich eröffnet wird. Geplant ist das für Samstag, 20. Oktober, 20 Uhr, in der Hardthalle in Neulußheim. Dann fällt der Startschuss, um im Dirndl und Lederhose zu erscheinen und bayrische Spezialitäten zu genießen.

Die Helfer haben bereits vor einiger Zeit mit den Vorbereitungen für einen reibungslosen Ablauf begonnen und die Besucher dürfen sich auf die familiäre Atmosphäre freuen. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Oktoberfestband „Alarm“ mit ihrem vielfältigen Repertoire, das für alle etwas bereithält.

Traditionen bewahren

Die Idee, die dahinter steckt, ist, eine dörfliche Tradition wieder verstärkt in den Fokus der Bevölkerung zu rücken. Die Dorfkerwe hat es in der Region nicht immer einfach, schreibt der Spielmannzug in einer Pressemitteilung. „Mit dieser Veranstaltung möchte der Spielmannszug, der sich der Gemeinde Neulußheim verpflichtet fühlt, genau an das erinnern: an die Tradition und ebenso an das dörfliche gemütliche Zusammensein“, heißt es weiter.

Das Oktoberfest des Spielmannzuges Neulußheim unterscheide sich von anderen bayerischen Festen. So sei es gelungen, eine freundschaftliche Atmosphäre zu schaffen, die auch zu später Stunde Bestand hat. Geplant ist auch dieses Mal ein gutes Zusammenspiel von Helfern und Gästen zu gewährleisten und einen stimmungsvollen Abend zu verbringen. zg

