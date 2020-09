Zusatztermin wegen großer Nachfrage

Neulußheim.Da der Termin für „Dinner with Shakespeare“ am Freitag, 25. September, ausgebucht ist, findet ein Zusatztermin am Freitag, 16. Oktober, 19 Uhr, im Küchenstudio Kobras in Neulußheim statt.

Im Hinblick auf historische Parallelen zu Epidemien im elisabethanischen England liest Andreas Sturm zum Thema „Shakespeare, Pest und Poesie“. Auf dem Menü steht eine Lauchsuppe mit geröstetem Whisky-Baguette, ein Cider Pork (vegetarische Alternative: Gemüse Pie) und ein Erdbeer-Trifle (Preis 29 Euro). zg

Info: Anmeldung unter Telefon 06205/9 79 95 34 oder unter www.Dinner-with- Shakespeare.de

