Zuschuss für neue Doppelgarage am Fischerheim

Neulußheim.Der ASV Frühauf bekommt einen einmaligen Zuschuss von 20 Prozent für den Neubau einer Doppelgarage. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Außerdem schließt die Verwaltung mit dem Verein einen Erbbaurechtsvertrag mit einer Laufzeit von 40 Jahren. Das bedeutet, dass der Verein das Grundstück bebauen und unterhalten darf. Dem stimmte der Gemeinderat bei zwei Enthaltungen zu.

Der Zustand der Doppelgarage auf dem Gelände des ASV, in der Vereinsmitglieder Geräte und Materialien unterbringen, habe sich im Laufe der Jahre sehr verschlechtert, betonte Rainer Pepperkok, Vorsitzender des Vereins, in seinem Antrag. Regelmäßig dringe Wasser ein, das Schäden an den Materialien verursache. Die alte Garage wird deshalb abgerissen und neu gebaut. Der Gemeinderat bezuschusst diesen Neubau nach Vereinsförderrichtlinien insgesamt mit 8980 Euro, davon 6980 Euro für den Bau und 2000 Euro für die vom Verein geleisteten Arbeitsstunden.

Monika Schroth (Grüne) bat darum, ein Auge auf die von den Mitgliedern geleisteten Arbeitsstunden zu haben, da der Fraktion die Rechnung mit 400 Arbeitsstunden etwas großzügig vorkomme.

Aktuell verpachtet

Bürgermeister Gunther Hoffmann merkte daraufhin an, dass am Ende nur die tatsächlichen Kosten abgerechnet werden würden. Der Zuschuss wurde einstimmig beschlossen. Außerdem beantragte der ASV Erbbaurecht für das Gelände am Eichelgartensee, für das er aktuell einen Pachtvertrag hat.

Schroth kritisierte, dass der Verein ohne entsprechenden Vertrag zweimal auf Gelände baute, auf dem er kein Recht zum Bauen gehabt hätte. Dass nun nachträglich die Rechtslage geklärt wird, halte die Fraktion für sinnvoll und überfällig. Allerdings habe der ASV Frühauf mit einem Erbbaurechtsvertrag deutlich mehr Rechte als bei einem Miet- oder Pachtvertrag. „Aufgrund dieser Rechtslage scheint es uns angebracht, einen zumindest geringen Erbbauzins zu erheben. Wir halten 100 Euro im Jahr für gerechtfertigt“, forderte die Sprecherin der Grünen.

Auch beim Erbpachtvertrag mit dem Sportclub Olympia hatten die Grünen bereits einen Erbbauzins beantragt – allerdings erfolglos. Schroth bemängelte außerdem, der „Katze im Sack“ zustimmen zu müssen, da der Vertag dem Gemeinderat nicht vorliege. „Die Verwaltung kümmert sich schon immer um den Vertrag. Es ist nicht zielführend, jeden Vertrag zu zeigen und detailliert im Gemeinderat zu besprechen“, entgegnete Hoffmann.

Wichtige Einnahmequelle fehlt

Andreas Sturm (CDU) betonte, dass der Verein nichts Unrechtmäßiges getan habe, da man ihm schon in den 1970ern einen Vertrag zusicherte. Es sei aus seiner Sicht darüber hinaus nicht fair, von der SC Olympia keinen Erbbauzins zu verlangen, vom ASV hingegen schon. Dem stimmten auch Bürgermeister Hoffmann und Sven Nitsche (FWV) zu – gerade in einer Zeit, in der das Karfreitagsfischbacken als wichtige Einnahmequelle der Krise zum Opfer falle, solle man vom Verein keine Zinsen fordern.

Renate Hettwer (SPD) meinte, dass die SPD mit dem Beschluss zufrieden sei und dem gerne zustimme. Bei zwei Enthaltungen wurde der 40-jährige Erbbaurechtsvertrag beschlossen. Die Kosten für die Eintragung ins Grundbuch und den Notar trägt der ASV Frühauf.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.05.2020