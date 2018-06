Zuschuss für Tagesmütter

Anzeige

Hoffmann schlug dem Rat vor, analog zu verfahren, den Tagesmüttern einen Zuschuss von 1,50 Euro pro Stunde und Neulußheimer Kind, bei einer maximalen Betreuungszeit von 9,5 Stunden täglich zu gewähren. Was nicht viel Geld sei angesichts der erforderlichen Qualifikationen der Tagesmütter und deren entlastender Arbeit für die Gemeinde, so Hoffmann der hofft, wieder mehr als drei Tagesmütter in der Gemeinde zu haben. Vielleich kann der Zuschuss ein Anreiz sein, betonte er.

Würdigung der guten Arbeit

Heidi Roß (SPD) sprach gleichfalls von einem wertvollen Beitrag, den die Tagesmütter zur Kinderbetreuung leisten und stimmte dem Zuschuss zu. „Sie sind eine kostengünstige Ergänzung zur Kinderkrippe“, betonte Roß. Thomas Birkenmaier stimmte dem Zuschuss zu, „wir haben Tagesmütter von Anfang an unterstützt und sind für den Ausbau dieser Betreuungsform“, betonte er. Und, fügte er hinzu, dies sei ein Punkt, bei dem es von allen Seiten Zustimmung gibt, wenn kommunale Aufgaben privatisiert würden.

Sven Nitsche (FW) lobte die umfangreiche Ergänzung des kommunalen Angebots und den hohen Flexibilisierungsgrad der Tagesmütter. Der Zuschuss solle, so seine Forderung, auch für Tagesmütter in anderen Kommunen gelten, die Neulußheimer Kinder betreuen. Neun Kinder würden derzeit von den Tagesmüttern betreut, hielt Monika Schroth (Grüne) fest, die gleichfalls von einem wichtigen Beitrag sprach. Sie sah in dem Zuschuss eine Würdigung der Arbeit der Tagesmütter.

Zustimmung auch von Ingeborg Bamberg (fraktionslos), die auf den runden Geburtstag, das Netzwerk wird zehn Jahre alt, verwies und den großen Aufwand der Tagesmütter lobte. Sie regte die Verwaltung an, neue Angebote zur Qualifizierung von Tagesmüttern zu starten – vielleicht steigt deren Zahl dann wieder. „Kinder sind uns lieb und teuer“, leitete Hoffmann zum nächsten Tagesordnungspunkt über, bei dem es gleichfalls um Kinder und Geld ging. Die Beiträge standen zur Erhöhung an. Ein Schritt, zu dem die Gemeinde laut den gesetzlichen Vorgaben verpflichtet sei. Die Anpassung der Beiträge finde jährlich statt, in der Gemeinde habe man sich geeinigt, sie nur alle drei Jahre, dann mit etwas höheren Ansätzen, vorzunehmen, so dass die Eltern nur einmal in der Kindergartenzeit betroffen seien. Oder nun zweimal mit Krippenzeit.

Die Beiträge im Kindergarten sollen von einem Betrag in der Regelgruppe ausgehend, 116 Euro, ansteigen. Im Krippenbereich gelte ein politischer Beitrag, der reale wäre zu hoch, und der Essensbeitrag soll, wie die vergangenen zwölf Jahre, unverändert bleiben.

Elternbeiträge erhöht

Birkenmaier sprach von einem günstigen Preis bei einem guten Angebot, auch wenn ihn die Beiträge angesichts des gebührenfreien Angebots in Rheinland-Pfalz schmerzen. Ins gleiche Horn stieß Roß, die nicht verstehen konnte, warum Baden-Württemberg nicht gleich ziehe, die ansonsten von einer moderaten Erhöhung sprach. Weil man nicht in einer idealen Welt lebe, würden Beiträge erhoben, urteilte Schroth, die das durchschnittliche Plus von zehn Prozent bei den Beiträgen bei einer Steigerung von gut zwölf Prozent der Bruttoentgelte für zumutbar hält. Zustimmung gab es auch von Nitsche, der eine bundeseinheitliche Regelung bei den Beiträgen fordert und die gleichfalls der Erhöhung zustimmende Bamberg erinnerte daran, dass Rheinland-Pfalz mit seiner gebührenfreien Kinderbetreuung am Tropf des Finanzausgleichs hänge. aw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.06.2018