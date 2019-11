Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

Neulußheim.Zwei Verletzte forderte ein schwerer Unfall am Freitagmittag im Altreutweg. Ein 56-jähriger Honda-Fahrer bog um 13.20 Uhr, von der Waghäuseler Straße kommend, nach links in den Altreutweg ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 37-Jährigen, der mit seinem Nissan in Richtung L 560 fuhr.

Beim Frontalzusammenstoß drehte sich der Honda aufgrund der Wucht des Aufpralls. Der Nissan kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Beide Fahrer wurden erheblich verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass Totalschaden entstand. Die Schadenhöhe lässt sich auf mindestens 20 000 Euro beziffern. Die Beamten des Polizeireviers Hockenheim haben die Ermittlungen aufgenommen. pol

