1000 Euro für Flutopfer

Oftersheim.„Viele kleine Spenden ergeben auch eine große!“ Unter diesem Motto spielte Pfarrerin Esther Kraus am Freitagabend und Samstagmorgen bei „Edeka“ mit ihrer Drehorgel, um zu Spenden für die Opfer des Zyklons „Idai“ in Mosambik aufzurufen. 360 Euro kamen dabei zusammen.

Im Gottesdienst am Sonntag riefen die Konfirmanden zu weiteren Spenden auf. Sie hatten im Unterricht die „Diakonie Katastrophenhilfe“ kennen und schätzen gelernt. Diese hat ständige Mitarbeiter in Krisengebieten in Afrika, die so die Lebensgewohnheiten der Menschen dort kennen und wissen, bei welchen Katastrophen welche Hilfsmittel benötigt werden. Sie können gezielt helfen. Auf diesen Aufruf hin warfen die Gottesdienstbesucher 370 Euro in die Sammelbüchsen und private Spender meldeten sich. „So kamen über das Wochenende 1000 Euro für die Opfer zusammen“, so Pfarrerin Esther Kraus, die mit den Konfirmanden den Spendern dankt. Weitere Spenden können im Pfarramt abgegeben werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.03.2019