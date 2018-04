15 Schöffen für die Demokratie

Anzeige

Oftersheim.Nur eine kurze öffentliche Tagesordnung hatten die Gemeinderäte in ihrer April-Sitzung abzuarbeiten. Im ersten Punkt ging es um die Wahl der Schöffen für die Jahre 2019 bis 2023. Laut Mitteilung des Präsidenten des Landgerichts Mannheim seien, so heißt es in der Beschlussvorlage, unter der Berücksichtigung der Einwohnerzahl von Oftersheim 15 Personen in die Vorschlagsliste aufzunehmen.

Gemeinderat Tillmann Hettinger (CDU) – von Beruf Rechtsanwalt – wollte sich gerne zu dem Thema äußern: „Schöffen leisten unverzichtbare Dienste für die Justiz, den Rechtsstaat und die Demokratie. Man sollte meinen, die Bewerber stehen in der derzeitigen Situation Schlange – aber das ist nicht der Fall.“ Vielleicht, vermutete er, liege es daran, dass man vor Gericht keine Stammtischparolen dreschen könne, sondern dass akribische Arbeit bei der Beurteilung von jedem einzelnen Fall verlangt sei.

Zuständig für die Aufstellung der Vorschlagslisten bei den Kommunen ist der Gemeinderat. Ein bedeutender Gesichtspunkt bei der Aufstellung ist, dass der Gemeinderat durch eine individuelle Vorauswahl die Gewähr für die Heranziehung erfahrener und urteilsfähiger Personen bietet. Die Fraktionen und im Gremium vertretene Parteien haben das Recht, eigene Vorschläge zu machen. Einstimmig bestätigte der Gemeinderat die folgende Liste: