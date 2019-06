150 Steaks suchen Abnehmer

So wird das „Tiny-House“-Eigenheim von Janine Marielle Ruch und Michael Silberhorn im Grundriss aussehen, den haben die beiden im Ketscher Bruch schonmal probeweise ausgelegt. Bild: Zeuner © Koch-Mattern

Oftersheim.In Deutschland landen laut einer Studie jährlich mehr als 18 Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Müll. Das entspricht fast einem Drittel des aktuellen Nahrungsmittelverbrauchs.

Zwar findet in der Gesellschaft ein Umdenken statt, doch der Alltag sieht eben leider oft anders aus. Andere Wege beschreiten der TSV 1895 Oftersheim und die HG Oftersheim/Schwetzingen. Von den beiden vergangenen Aktionen, bei denen man sich beteiligt hat – beim Spargelsamstag und bei der Spargelwanderung – sind noch viele leckere Steaks übrig, die jetzt wegmüssen, bevor sie verderben.

Spenden sind willkommen

Daher laden die Verantwortlichen am Freitag, 7. Juni, ab 18 Uhr in den Biergarten des Clubhauses (Jahnstraße 1A in der Hardtwaldsiedlung) zu einer spontanen Grillparty ein. Es gibt – natürlich – die Steaks mit Brötchen, die kostenlos sind. „Aber wir freuen uns auch über eine Spende“, teilt der Verein mit. Getränke sind ebenfalls erhältlich, die werden aber verkauft. „Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung und großen Hunger unserer Mitglieder und Freunde. Wäre doch schade, wenn wir die Steaks wegwerfen müssten“, heißt es abschließend. az/zg

